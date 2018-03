Bundespräsident Fischer hat dem langjährigen Generalanwalt des Österreichischen Raiffeisenverbands zum Geburtstag gratuliert

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat dem langjährigen Generalanwalt des Österreichischen Raiffeisenverbands Ökonomierat Dr. Christian Konrad zum 70. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen große Leistungen für die österreichische Wirtschaft würdigt. "Ihre zahlreichen Aktivitäten im Banken-, Industrie- und Versicherungswesen haben viele Weichenstellungen bewirkt, die sich für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung unseres Landes äußerst positiv ausgewirkt und wesentlich zur Stabilität und zum Wohlstand in unserer Republik beigetragen haben", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

