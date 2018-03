Peter Rapp, Michaela Brezovsky, Andreas Schett und Angelika Hager zu Gast in "Stöckl."

Wien (OTS) - Barbara Stöckl begrüßt am Donnerstag, dem 25. Juli 2013, in "Stöckl." um 23.00 Uhr in ORF 2 Peter Rapp, Michaela Brezovsky, Andreas Schett und Angelika Hager:

Peter Rapp - Feiert 50-jähriges Fernseh- und Bühnenjubiläum und gibt den "Frosch" in der "Fledermaus"

Vieles hat der 69-jährige Wiener in seinem Leben beruflich ausprobiert: Er war beim Militär tätig, Fremdenführer, Mietwagenchauffeur und Journalist - doch seine wahre Berufung fand Peter Rapp in der Aufgabe des Moderators und als viel geschätzter Entertainer. Nie um einen flotten Spruch verlegen, prägte er in den vergangenen 50 Jahren die österreichische Fernsehlandschaft. Die Liste seiner Kultsendungen ist lang: "Spotlight", "Wurzlitzer", "Hoppala", "Wer A sagt", "Champion" etc.!

Sendungen vergangener Zeiten, doch Peter Rapp ist längst nicht von gestern: Er hat eine eigene Homepage, bloggt und hat sich auch unter den Jungen als Juror der Castingshow "Die große Chance" viele Fans gemacht. Rapp liebt die Bühne und wird in Kürze den "Frosch" in der "Fledermaus" geben.

Michaela Brezovsky - Die 23-jährige Niederösterreicherin belegte bei weltweitem Schlagzeug-Bewerb den zweiten Platz

Michaela Brezovsky spielt nicht nur in fünf verschiedenen Bands, die 23-jährige Schlagzeugerin aus Niederösterreich machte auch schon international auf sich aufmerksam: Beim weltweiten Wettbewerb "Hit Like a Girl 2013" belegte sie den zweiten Platz. Damit war Michaela Brezovsky, die mit sechs Jahren ihr erstes Schlagzeug bekam und später u. a. am Joseph-Haydn-Konservatorium in Eisenstadt studierte, die einzige Europäerin im Spitzenfeld.

Andreas Schett - Der erfolgreiche Blasmusiker und Kommunikationsdesigner führt ein Leben zwischen Tradition und Moderne

Als Trompeter und Komponist der "Musicbanda Franui", eines Ensembles aus Holz- und Blechbläsern, Saiteninstrumenten und Streichern, sorgt Andreas Schett seit 20 Jahren für einen unvergleichlichen Mix aus Volksmusik und Klassik. Der Osttiroler, der bereits Auftritte in der Wiener Staatsoper oder dem Burgtheater hatte, ist zudem aber auch Kommunikationsdesigner und mit seiner Agentur für das Erscheinungsbild der Salzburger Festspiele verantwortlich - ein Leben zwischen Tradition und Moderne.

Angelika Hager - Als Kultkolumnistin Polly Adler lässt sie Leser/innen am Alleinerzieherinnen-Alltag mit ihrem "Fortpflanz" teilhaben

Mutter zu sein ist wahrlich nicht vergleichbar mit Ferien auf dem Ponyhof, das weiß auch Journalistin Angelika Hager, die sich vor mehr als 19 Jahren auf das Abenteuer "Fortpflanz" - so nennt die Kultkolumnistin liebevoll ihre Tochter Stella in ihren Kolumnen -eingelassen hat. So manch pubertäre Berg- und Talfahrt ihres Sprosses verlangte psychologische Erste Hilfe und ganz viel Schokolade. Die vielbeschäftigte Single-Mum und "unmuttrigste" aller Mütter, wie Stella zu sagen pflegt - hat es gelernt, zu "chillen". Auszeiten gönnt sich Angelika Hager auch regelmäßig von Handy und Internet -sie nimmt sich ganz bewusst aus der ständigen Erreichbarkeit heraus.

