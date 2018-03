ORF SPORT + mit den Highlights vom Beachvolleyball-Grand-Slam der Herren in Klagenfurt 2012

Am 25. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 25. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Beachvolleyball-Grand-Slam der Herren in Klagenfurt 2012 um 20.15 Uhr.

Zum ersten Mal in der Geschichte gipfelt der A1-Beachvolleyball-Grand-Slam in Klagenfurt in einem Super-Sonntag. Weil Dauerregen, unglaubliche Wassermengen und zwischendurch auch immer wieder Gewitter einen Spielbetrieb auf dem Center Court am Samstag unmöglich machten, fanden das Halbfinale und Finale der Damen und Herren am selben Tag statt. Bei den Herren ging die Goldmedaille an die Niederlande: Nummerdor/Schuil schlugen Pedro/Marcio aus Brasilien im Finale mit 2:1. Rang drei holten Gibb/Rosenthal aus den USA.

