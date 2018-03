Anmeldungen für Israels US & International Diamond Week vom 26. bis zum 29. August 2013 werden nach wie vor entgegengenommen

Ramat Gan, Israel (ots/PRNewswire) - Zugelassene Käufer erhalten freie Unterkunft im Hotel

Die Israel Diamond Exchange (IDE), eine der grössten Diamantenbörsen der Welt, veranstaltet vom 26. bis 29. August die Sommerausgabe der US and International Diamond Week in Israel.

Bei dieser

einzigartigen Veranstaltung können qualifizierte Diamantenkäufer auf Hunderte von lokalen und internationalen Diamantenfirmen treffen, deren Produkte begutachten und prüfen und zu Preisen einkaufen, die auf dem aktuellen Diamanten-Grosshandelsmarkt nicht vorstellbar sind.

Der Handelssaal der Israel Exchange - der grösste Diamanten-Börsensaal der Welt - wird Hunderte der wichtigsten Diamantenproduzenten und -händler an einem einzigen exklusiven Standort zusammenbringen, und zwar im Israel-Diamond-Exchange-Komplex' in Ramat Gan, der für seine beispiellose Sicherheit bekannt ist.

Israel gehört zu den weltweit führenden Zentren für Diamantenherstellung und -handel. Das Land schneidet, poliert und handelt jedes Jahr Diamanten im Wert von Milliarden von Dollar. Zwar kaufen unzählige Händler weltweit israelische Diamanten, doch viele davon haben noch nie den Israel-Diamond-Exchange-Komplex in Ramat Gan besucht.

Während der Sommerausgabe der US and International Diamond Week in Israel werden über 400 israelische Unternehmen die Käufer an ihren Handelsständen auf dem IDE-Börsenparkett willkommen heissen und eine Auswahl von Diamanten im Wert von Milliarden - ja, Milliarden - von Dollar ausstellen und zum Verkauf anbieten.

Käuferdelegationen reisen vom Diamond Dealers Club in New York sowie von anderen US-Standorten an. Aus China wird eine grosse Delegation von Diamantenkäufern führender Juwelierketten eintreffen, angeführt vom Diamanten-Chefeinkäufer von Chinas wichtigstem Schmuckeinzelhändler Chow Tai Fook. Weitere Gruppen von Käufern werden aus Russland und Indien erwartet.

Für zugelassene Diamantenkäufer bietet dieses Ereignis unzählige Vorteile. Sind sie erst einmal zur Teilnahme zugelassen, erhalten die Käufer kostenlose Hotelzimmer, können an Angeboten für Rohdiamanten und geschliffene Diamanten und Auktionen der Diamantenminenbetreiber Rio Tinto und Alrosa sowie der Hennig/Fusion Alternatives Partnership teilnehmen, bekommen ein Vorlesungsprogramm von erstklassigen Fachleuten geboten, ganz abgesehen von spannenden gesellschaftlichen Veranstaltungen an den Abenden.

Dies ist eine einmalige Geschäftsgelegenheit an der Israel Diamond Exchange. Kommen Sie und kaufen Sie von der Quelle. Die Zeit läuft ab, Jetzt anmelden! [https://events.eventact.com/RunReg/event/RegForm.aspx?Event=11738&Company=300&Form=3817]

Kontakt: Sharon Gefen Tel: +972-3-5442999; +972-54-449449 E-Mail: sharon @ gefenltd.com

