WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Arbeitszeit vom Tisch gewischt - von Isabell Widek

Statt Flexibilität gibt es bald vermutlich Besuch vom Arbeitsinspektorat

Wien (OTS) - Österreichs Sozialpartnerschaft gilt als Best Practice. Die Verhandlungsergebnisse von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern sind legendär: Bei den Gesprächen werden die Positionen - oft bis ins Morgengrauen - beinhart verteidigt, mit der Einigung stellt man sich dann aber harmonisch vor die Öffentlichkeit. Sehr oft fließen die Vorschläge eins zu eins in die Gesetzgebung ein.

Umso trauriger, dass es diesmal ganz anders ist. Schon seit Jahren streiten die Interessenvertreter über die Arbeitszeit. Während Arbeitgeber mehr Flexibilität wollen, forderte die Gewerkschaft im Gegenzug Arbeitszeitverkürzung.

Zumindest bis vor Kurzem: Da sprang die Produktionsgewerkschaft laut eigenen Angaben "über ihren Schatten" und legte ein den Hoffnungen der Arbeitgeber angenähertes Modell vor. Die Bedingung: Statt einzelnen Kollektivvertragsverhandlungen mit den verschiedenen Fachverbänden der Metallbranche sollte es wie früher wieder nur eine einzige Gesprächsrunde geben. Die Tür zur Realisierung der Arbeitszeitflexibilisierung war plötzlich ganz weit offen.

Nun ist sie wieder zu. Mit Hinweis aufs Recht auf eigenständige Verhandlungen und eigenständigen Abschluss wurde der Vorschlag am Montag von der Arbeitgeberseite abgelehnt. Sollte sich nicht doch noch jemand erbarmen, wurde damit schon vor der Herbstlohnrunde ein großes Thema rundweg vom Tisch gewischt.

Das ist schade. Nicht nur, dass es auf absehbare Zeit keine österreichweite Regelung zur Arbeitszeitflexibilisierung geben wird, die Gewerkschafter haben zudem angekündigt, bereits gelebte innerbetriebliche Vereinbarungen genauer überprüfen und die nicht so gesetzeskonformen gegebenenfalls zur Anzeige bringen zu wollen (siehe Artikel auf Seite 3). Statt Flexibilität gibt es also vermutlich bald Besuch vom Arbeitsinspektorat. Das Thema entwickelt sich damit in eine Richtung, die keinesfalls im Interesse der Unternehmen - und auch nicht der an die flexiblen Arbeitszeitmodelle gewöhnten Arbeitskräfte - liegen dürfte.

Nun gibt es eine Chance: Im Oktober starten die Gespräche zum Metaller-Kollektivvertrag. Vielleicht ist das die Gelegenheit, sich zusammenzusetzen und in guter alter Sozialpartner-Manier eine harmonische Lösung zur Arbeitszeitflexibilisierung auszuverhandeln.

