Simmering: Spiele mit Bällen im Renaissanceschloss

Führung durch Schloss Neugebäude am 28. Juli (14 Uhr)

Wien (OTS) - Von "Schönen Sälen" bis zu Stallungen und einem Zwinger-Gang werden bei regelmäßigen Führungen durch Schloss Neugebäude (11., Otmar Brix-Gasse 1) zahlreiche interessante Orte aufgesucht. In dem Renaissanceschloss befindet sich ein eigens für Ballsportarten geschaffener Platz, das so genannte "Ballspielhaus". Beim nächsten Rundgang in der Schlossanlage am Sonntag, 28. Juli, öffnet Helga Rauscher die Pforten der einstigen Vergnügungsstätte und spricht dort über beliebte Spiele mit Bällen in der Vergangenheit. Während der rund 1,5 Stunden dauernden Tour zeigt die mitteilsame Kunsthistorikerin den Teilnehmern (maximal 35 Personen, wenigstens 10 Personen) alle Sehenswürdigkeiten in dem mächtigen Bauwerk. Die "Reise in die Vergangenheit" beginnt um 14.00 Uhr. Erwachsene haben ein Führungsentgelt in der Höhe von 6 Euro zu entrichten. Die Jugend (bis 16 Jahre) bezahlt hingegen nichts. Treffpunkt ist der Schloss-Zugang in der Otmar-Brix-Gasse 1 (verlängerte Meidlgasse) Veranstalter der informativen Besichtigungen ist der "Kulturverein Simmering". Auskunft und Anmeldung: Telefon 0664/574 52 10. Wissenswertes über den Verein ist im Internet zu lesen:

www.kv-elf.com.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im Schloss Neugebäude:

www.schlossneugebaeude.at

