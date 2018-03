AK zu Maschinen- und Metallwarenindustrie: Branche gut unterwegs

Kaske: Beschäftigte müssen ihren fairen Anteil an der Entwicklung erhalten

Wien (OTS) - In der Maschinen- und Metallwarenindustrie geht es weiter aufwärts. Im Vorjahr wurde ein Produktionswert von 20 Milliarden Euro erzielt - ein Plus von knapp zehn Prozent. "Dass der Sektor derart gute Zahlen aufweist, dafür sind vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Das muss bei den heurigen Lohnabschlüssen auch berücksichtigt werden", sagt AK Präsident Rudi Kaske.

Der Aufwärtstrend, den die Maschinen- und Metallwarenindustrie nach der Finanzkrise eingeschlagen hat, hält weiter an: Nachdem der Produktionswert im Vorjahr um knapp zehn Prozent auf 20 Milliarden Euro gesteigert werden konnte, wurde auch im ersten Quartal des laufenden Jahres ein Zuwachs von 3,1 Prozent erzielt.

Auch eine Analyse der bereits vorliegenden Jahresabschlüsse aus dem Geschäftsjahr 2012 zeigt (63 Unternehmen, die mit einem Produktionswert von 9,1 Milliarden Euro fast die Hälfte der Branche repräsentieren), dass 70 Prozent der Betriebe ihren Umsatz in die Höhe schrauben konnten. Auch ein Blick auf die Ertragslage offenbart Positives: Insgesamt erzielt die Branche im Vorjahr ein Plus beim Jahresüberschuss von 14 Prozent. Beim operativen Ergebnis verzeichnete die Maschinen- und Metallwarenindustrie einen Zuwachs von fünf Prozent, was in einer guten EBIT-Marge von 7,7 Prozent resultiert. Die Produktivität - gemessen an der Wertschöpfung pro Beschäftigten - ist 2012 um weitere 3,3 Prozent verbessert worden -und dies nach einem außerordentlich hohen Plus im Jahr 2011 von zehn Prozent. Damit hat sich auch die Wettbewerbssituation der Unternehmen weiter verbessert.

Erfreulich ist, dass sich die gute Entwicklung in der Branche auch auf die Beschäftigtenzahlen niederschlägt. Nach einem Anstieg in den Jahren 2011 (plus 3,2 Prozent) und 2012 (plus 4,2 Prozent), wurde auch in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres ein Zuwachs von 1,6 Prozent verzeichnet.

"Die Zahlen zeigen, dass sich der Sektor auf einem guten Weg befindet. Dafür dürfen aber nicht nur die Eigentümer in Form hoher Dividenden belohnt werden. Vor allem die Beschäftigten müssen ihren fairen Anteil erhalten", fordert Kaske. Zudem schaffen steigende Löhne auch jene Nachfrage, die die Konjunktur in diesem Land dringend braucht.

