Beruhigt Kind und Eltern: Schnuller nach der neuen ÖNORM EN 1400

Wien (OTS) - Schnuller stillen das Saugbedürfnis von Babys und Kleinkindern und beruhigen sie. Sicherheitstechnische Anforderungen, denen die Sauger entsprechen müssen, und Prüfverfahren regelt ÖNORM EN 1400. Vor Kurzem ist eine Neufassung erschienen - das zuständige europäische Komitee leitet der Österreicher Peter W. Röhrig.

Es ist ein bekanntes Bild. Das quengelnde Baby beruhigt sich unmittelbar, sobald es an seinem Schnuller nuckelt. Die beruhigende Wirkung ist seit Langem bekannt: Im Mittelmeerraum wurden über 3.000 Jahre alte, schnullerähnliche Saugtassen gefunden. 1845 wurde mit dem ersten "angeflanschten Gummisauger" der Urahn der heute verwendeten Schnuller patentiert. Heute nutzen 4 von 5 Kindern zumindest kurzfristig einen Beruhigungssauger, allein in Europa werden jährlich 80 Millionen Schnuller verkauft.

Üblicherweise besteht ein Schnuller aus einem Saugteil, einem Schild und entweder einem Ring oder einem Knopf, zusätzlich kann er eine Abdeckung und eine Zwinge enthalten. Da Schnuller Babys und Kleinkinder beruhigen sollen, müssen sie so konstruiert sein, dass sie längere Zeit im Mund behalten werden können. Sie müssen über eine glatte Oberfläche verfügen, dürfen keine scharfen Spitzen oder Kanten haben, Aufkleber oder ablösbare Teile sind nicht erlaubt. Der Schild muss eine Mindestgröße und zwei Luftlöcher aufweisen, damit das Kind atmen kann, falls der Schnuller im Mund stecken bleibt. Damit sie einfach aus dem Mund entfernt werden können, müssen die Sauger leicht zu greifen sein. Um einer Deformationen des Kiefers vorzubeugen, darf das Saugteil schließlich weder zu hart noch zu weich sein.

Schnuller sind mittlerweile zu echten High-Tech-Produkten avanciert. Formgebung und Materialeigenschaften werden von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Kieferorthopädie und der Zahnmedizin bestimmt, klinische Studien helfen, das optimale Produkt herzustellen. Die Europäische Norm EN 1400 fasst den aktuellen Stand des Wissens dazu zusammen.

Vereinfachungen, Verbesserungen, Ergänzungen

Als wesentlichste Änderung fasst die Überarbeitung die drei Teile der ursprünglichen Norm zu einem einzigen Dokument zusammen. Zusätzlich wurden Verbesserungen an mehreren Prüfgeräten vorgenommen und gebräuchliche Regeln zur Bestimmung der Migrationsgrenzwerte für gefährliche Chemikalien übernommen. Erstmals wurden auch Anforderungen an Schutzkappen für das Saugteil sowie Lieferketteninformationen für Produkte, die vulkanisierten Kautschuk enthalten, festgelegt.

"Mit der jetzt abgeschlossenen Überarbeitung haben wir einmal mehr aktuelle Erkenntnisse in die EN 1400 einfließen lassen und sie wieder zum 'State of the Art' gemacht", sagt MAM-Geschäftsführer Peter W. Röhrig, der das zuständige europäische Normungsgremium geleitet hat. Die Sicherheit der Produkte hat sich einmal mehr erhöht. Damit Babys und Kleinkinder zufrieden nuckeln können - bis die Schnullerfee kommt.

Lesen Sie einen ausführlicheren Artikel online:

http://www.ots.at/redirect/austrian-standards

Bibliographie

ÖNORM EN 1400 Artikel für Säuglinge und Kleinkinder - Schnuller für Säuglinge und Kleinkinder - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren.

Rückfragen & Kontakt:

Austrian Standards

Dr. Johannes Stern

Tel.: Tel.: +43 1 213 00-317

j.stern @ austrian-standards.at