EANS-Adhoc: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT GIBT DIE ERGEBNISSE DES ANGEBOTS ZUM UMTAUSCH VON ERGÄNZUNGSKAPITALANLEIHEN BEKANNT

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Sonstiges

23.07.2013

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN PERSONEN MIT SITZ UND/ ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN ANDERE U.S. PERSONEN 23. 7.2013

Die ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT (die "Emittentin") gibt das endgültige Ergebnis der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Umtausch (das "Angebot")der folgenden Schuldverschreibungen (die "bestehenden Schuldverschreibungen")

4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.04/14 (ISIN: AT0000438569) 10J.FRN Ergänzungskapitalanleihe 05-15 (ISIN: AT0000439708) 4,17% Ergänzungskapitalanleihe 05-15 (ISIN: AT0000439716) Callable 13J.FRN Ergänzungskapitalanleihe 2005-2018 (ISIN: AT0000439732) Kündbare 4,35% Ergänzungskapital 2005-2018 (ISIN: AT0000440029) 5,45% ÖVAG-Kündbare Ergänzungskapitalanleihe 2004-2019 (ISIN: AT0000438767) Callable FRN Ergänzungskapitalanleihe 2006-2019 (ISIN: AT000B052840) Step up to 8% Ergänzungskapital-Anleihe 2005-2020 (ISIN: AT0000439765) 5,5% / 6,375% OEVAG kündbare ERG.KAP.ANL. 04/24 (ISIN: AT0000438551) 5,65% / 6,375% OEVAG KB.ERG.KAP.AN.04/24 (ISIN: AT0000438577) Kündbare 4,81% Ergänzungskapitalanleihe 05-2025 (ISIN: AT0000439724) Kündbare 4,90% Ergänzungskapitalanleihe 2005-2025 (ISIN: AT0000439807)

in folgende neu zu begebende Schuldverschreibungen (die "neuen Schuldverschreibungen") bekannt:

Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2018 (ISIN: AT000B115902) Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2019 (ISIN: AT000B115910) Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2020 (ISIN: AT000B115928) Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2024 (ISIN: AT000B115936) Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2025 (ISIN: AT000B115944)

Die Bedingungen des Angebots waren in der Angebotsunterlage vom 26.6.2013 (die "Angebotsunterlage") angeführt. Die im Folgenden verwendeten Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen in der Angebotsunterlage zugewiesen sind.

Das Angebot ist um 17.00 Uhr (MEZ) am 18.7.2013 abgelaufen. Die Emittentin gibt die Gesamtnennbeträge der im Angebot umgetauschten bestehenden Schuldverschreibungen und der im Angebot auszugebenden neuen Schuldverschreibungen wie folgt bekannt:

| Bestehende | Gesamtnenn- | Umtausch- | Neue | Gesamtnenn- | | Schuldver- |betrag der am |verhältnis (%)| Schuldver- | betrag der im | | schreibungen | Angebot | | schreibungen | Angebot | | |teilgenommenen| | | auszugebenden | | | bestehenden | | | neuen | | | Schuldver- | | | Schuldver- | | |schreibungen | | | schreibungen | | | (EUR) | | | (EUR) | |_________________|______________|______________|______________|_______________| |4% bis 7% OEVAG | 15.656.000| 49,97|Nachrangige | | |ERG.KAP.ANL.04/14| | |FRN Schuldver-| 7.823.303,20| | | | |schreibungen | | | | | |Volksbank AG | | | | | |2013 - 2018 | | |_________________|______________|______________|______________|_______________| |10J.FRN | 13.000.000| 35,83|Nachrangige | | |Ergänzungs- | | |FRN Schuldver-| 4.657.900,00| |kapitalanleihe | | |schreibungen | | |05.15 | | |Volksbank AG | | | | | |2013 - 2018 | | |_________________|______________|______________|______________|_______________| |4,17% Ergänzungs-| 20.000.000| 38,13|Nachrangige | | |kapitalanleihe | | |FRN Schuldver-| 7.626.000,00| |05-15 | | |schreibungen | | | | | |Volksbank AG | | | | | |2013 - 2018 | | |_________________|______________|______________|______________|_______________| |Callable 13J.FRN | 60.300.000| 31,38|Nachrangige | | |Ergänzungs- | | |FRN Schuldver-| 18.922.140,00| |kapitalanleihe | | |schreibungen | | |2005-2018 | | |Volksbank AG | | | | | |2013 - 2018 | | |_________________|______________|______________|______________|_______________| |Kündbare 4,35% | 10.000.000| 37,28|Nachrangige | | |Ergänzungs- | | |FRN Schuldver-| 3.728.000,00| |kapitalanleihe | | |schreibungen | | |2005-2018 | | |Volksbank AG | | | | | |2013 - 2018 | | |_________________|______________|______________|______________|_______________| |5,45% ÖVAG- | 4.720.000| 48,35|Nachrangige | | |Kündbare | | |FRN Schuldver-| 2.282.120,00| |Ergänzungs- | | |schreibungen | | |kapitalanleihe | | |Volksbank AG | | |2004-2019 | | |2013 - 2019 | | |_________________|______________|______________|______________|_______________| |Callable FRN | 12.000.000| 23,80|Nachrangige | 2.856.000,00| |Ergänzungs- | | |FRN Schuldver-| | |kapitalanleihe | | |schreibungen | | |2006-2019 | | |Volksbank AG | | | | | |2013 - 2019 | | |_________________|______________|______________|______________|_______________| |Step up to 8% | 1.835.000| 43,64|Nachrangige | | |Ergänzungs- | | |FRN Schuldver-| 800.794,00| |kapitalanleihe | | |schreibungen | | |2005-2020 | | |Volksbank AG | | | | | |2013 - 2020 | | |_________________|______________|______________|______________|_______________| |5,5% / 6,375% | 32.900.000| 55,11|Nachrangige | | |OEVAG kündbare | | |FRN Schuldver-| 18.131.190,00| |ERG.KAP.ANL. 04/ | | |schreibungen | | |24 | | |Volksbank AG | | | | | |2013 - 2024 | | |_________________|______________|______________|______________|_______________| |5,65% / 6,375% | 21.000.000| 54,77|Nachrangige | | |OEVAG | | |FRN Schuldver-| 11.501.700,00| |KB.ERG.KAP.AN.04/| | |schreibungen | | |24 | | |Volksbank AG | | | | | |2013 - 2024 | | |_________________|______________|______________|______________|_______________| |Kündbare 4,81% | 33.400.000| 42,04|Nachrangige | | |Ergänzungs- | | |FRN Schuldver-| 14.041.360,00| |kapitalanleihe | | |schreibungen | | |05-2025 | | |Volksbank AG | | | | | |2013 - 2025 | | |_________________|______________|______________|______________|_______________| |Kündbare 4,90% | 7.000.000| 42,22|Nachrangige | | |Ergänzungs- | | |FRN Schuldver-| 2.955.400,00| |kapitalanleihe | | |schreibungen | | |2005-2025 | | |Volksbank AG | | | | | |2013 - 2025 | |

|_________________|______________|______________|______________|_______________|

Der Tag der voraussichtlichen Abwicklung des Angebots ist der 26.7.2013. Schuldverschreibungsinhaber, deren Umtauschangebot von der Emittentin angenommen wurde, erhalten am Abwicklungstag die neuen Schuldverschreibungen gemäß der Angebotsunterlage eingebucht.

Nach dem Abschluss des Angebots bleiben bestehende Schuldverschreibungen in den folgenden Gesamtnennbeträgen ausstehend:

| Bestehende Schuldverschreibungen | Gesamtnennbetrag der ausstehenden | | |bestehenden Schuldverschreibungen nach | | | Abschluss des Angebotes (EUR) |

|______________________________________|_______________________________________| |4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.04/14 |16.380.000 | |______________________________________|_______________________________________| |10J.FRN Ergänzungskapitalanleihe 05.15|4.100.000 | |______________________________________|_______________________________________| |4,17% Ergänzungskapitalanleihe 05-15 |1.000.000 | |______________________________________|_______________________________________| |Callable 13J.FRN |2.900.000 | |Ergänzungskapitalanleihe 2005-2018 | | |______________________________________|_______________________________________| |Kündbare 4,35% Ergänzungskapital 2005-|0 | |2018 | | |______________________________________|_______________________________________| |5,45% ÖVAG-Kündbare |30.000 | |Ergänzungskapitalanleihe 2004-2019 | | |______________________________________|_______________________________________| |Callable FRN Ergänzungskapitalanleihe |0 | |2006-2019 | | |______________________________________|_______________________________________| |Step up to 8% Ergänzungskapital- |4.685.000 | |Anleihe 2005-2020 | | |______________________________________|_______________________________________| |5,5% / 6,375% OEVAG kündbare |0 | |ERG.KAP.ANL. 04/24 | | |______________________________________|_______________________________________| |5,65% / 6,375% OEVAG KB.ERG.KAP.AN.04/|0 | |24 | | |______________________________________|_______________________________________| |Kündbare 4,81% |1.100.000 | |Ergänzungskapitalanleihe 05-2025 | | |______________________________________|_______________________________________| |Kündbare 4,90% |500.000 | |Ergänzungskapitalanleihe 2005-2025 | | |______________________________________|_______________________________________|

Weitere Informationen

Eine vollständige Beschreibung der Bestimmungen und Bedingungen des Angebots ist der Angebotsunterlage zu entnehmen. Fragen in Zusammenhang mit dem Angebot sind an die Emittentin zu richten:

EMITTENTIN Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft Kolingasse 14-16 1090 Wien Österreich http://www.volksbank.com/investor_relations investorrelations @ volksbank.com Diese Mitteilung ist in Verbindung mit der Angebotsunterlage zu lesen. Diese

Mitteilung stellt keine Einladung dar, Schuldverschreibungen zu erwerben oder umzutauschen oder ein diesbezügliches Angebot zu stellen. Verbreitungsbeschränkungen

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Umtausch oder Verkauf und keine Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Umtausch oder Kauf von Schuldverschreibungen in Jurisdiktionen dar. Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen oder regulatorischen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden von der Emittentin und dem Angebotsagent dazu angehalten, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft sind:

ISIN:

AT000B053442

AT000B115704

AT000B056544

AT000B058011

AT000B057492

Die Emissionen der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft sind an folgenden Börsen zugelassen:

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG

Amtlicher Handel der Wiener Börse AG

Geregelter Markt der Luxemburger Börse

Freiverkehr der Berliner Börse

Freiverkehr der Börse Stuttgart

Open Market der Börse Frankfurt

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft Kolingasse 14-16 A-1090 Wien Telefon: +43 0 50 4004-0 WWW: www.volksbank.com Branche: Banken ISIN: AT0000755665 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien, Börse: Prague Stock Exchange Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Walter Gröblinger Tel.: +43/ (0) 50 4004-3864

E-Mail: walter.groeblinger @ volksbank.com