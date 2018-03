Die Formel 1 kommt zurück nach Österreich

Fuschl am See (OTS) - Dietrich Mateschitz und Bernie Ecclestone haben Übereinstimmung dahingehend erzielt, dass die Formel 1 bereits nächstes Jahr zurück in die Steiermark kommt, nach Spielberg auf den Red Bull Ring.

Alle für den Red Bull Ring erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorausgesetzt ist als Termin der 6. Juli 2014 vorgesehen.

Wir freuen uns.

