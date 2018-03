SPÖ LH Niessl: Keine Erhöhung des gesetzlichen Frauenpensionsalters- Mehrfachbelastung der Frauen ist bereits jetzt schon Benachteiligung

Zeitplan ist bereits festgelegt und daran ist nicht zu rütteln, ist LH Niessl überzeugt!

Eisenstadt (OTS) - "Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist klar, dass das Pensionsantrittsalter für Frauen nicht frühzeitig, also vor 2024, erhöht werden kann. Das wäre ein Affront gegen die Frauen", so Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl.

"Das aktuelle gesetzliche Frauenpensionsalter hat gute Gründe. Und die liegen in der Mehrfachbelastung und der Benachteiligung von Frauen", so der Landeshauptmann. Eine frühzeitige Erhöhung des Pensionsantrittsalters wäre eine Maßnahme, die völlig an der Lebenswirklichkeit von älteren Frauen vorbeischießt. Denn ein großer Teil der Frauen gehe schon heute aus der Arbeitslosigkeit oder Krankheit in Pension und diesen Trend würde ein höheres Frauenpensionsalter noch verstärken.

"Das Problem vieler Frauen ist also nicht der Pensionsantritt, sondern es sind die fehlenden Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmerinnen. Dazu braucht es Arbeitsplätze, die es den Frauen ermöglichen, möglichst lange gesund im Arbeitsprozess zu bleiben. Wir arbeiten daran, das faktische Pensionsantrittsalter zu erhöhen, dafür müssen wir uns als Regierung auch weiterhin engagieren. Das gesetzliche Pensionsantrittsalter zu erhöhen wäre ein Affront gegen die Frauen", so LH Niessl.

Schließlich gäbe es bereits einen Regierungs-und Parlamentsbeschluss in dieser Frage und die Österreicherinnen müssen sich auf diesen verlassen können. Der Fahrplan ist bereits festgelegt und demgemäß soll das Antrittsalter ab 1. Jänner 2024 bis zum Jahr 2033 jährlich um jeweils sechs Monate erhöht werden. "An diesen Zeitplan ist nicht zu rütteln, so lange die Gleichstellung nicht erreicht sei", stellt LH Niessl eindeutig klar.

Von einer vorzeitigen Anhebung des Frauenpensionsalters auf das der Männer bereits ab 2014, wären ca. 210.000 Frauen (49 bis 59 Jährige) betroffen. Dazu kommen noch jene Frauen, die bereits jetzt von der Anhebung betroffen sind (die 45 bis 49jährigen), aber durch die Vorziehung der Anhebung noch stärker betroffen sind. Hierbei kann weiteren 105.000 Fällen ausgegangen werden. Insgesamt wären ab dem Alter von 45 Jahren also 315.000 Frauen betroffen.

