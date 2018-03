Rotation in Aktien - 'Quality-Value' für Renditen bei reduziertem Risiko

Frankfurt am Main (ots) - Die Zinsen für Anleihen sind - nach einem vorübergehenden Anstieg - weiterhin sehr niedrig. Renditesuchende Anleger benötigen Alternativen. Angesichts der noch immer günstigen Bewertung der Aktienmärkte scheint eine Umschichtung von Anleiheinvestments in Aktien vorprogrammiert.

Aus Sicht der Investmentexperten von Veritas Investment spricht dabei viel für eine Quality-Value-Strategie mit integriertem Risikomanagement. So könnten konsequent Aktien unterbewerteter Qualitätsunternehmen selektiert und Risiken frühzeitig identifiziert und gemieden werden, erläutert Christian Riemann, Senior Fondsmanager bei Veritas Investment, in seiner Analyse für die neueste Ausgabe des Veritas Investment Newsletters FONDS aktuell.

Bei Abzug der zu erwartenden Inflation von der laufenden Verzinsung liegen große Teile der Zinsstrukturkurve aktuell im negativen Bereich. Kommt die Zinswende, drohen zudem Kursverluste bei Renten und Rentenfonds. "In einem Umfeld, das durch eine ultraexpansive Geldpolitik, eine relativ geringe Inflation und niedrige Wachstumsraten gekennzeichnet ist, sollten Aktien profitieren, während Renten auf der Verliererseite stehen dürften", so Riemann. Um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, müssten Anleger aber auch in diesem Umfeld ihre Aktienstrategie sorgfältig abwägen. So spreche genauso viel für eine Selektion gut geführter Qualitätsaktien - den "Quality"-Ansatz - wie für die Auswahl unterbewerteter Aktien -den "Value"-Ansatz. Beide Ansätze haben aber auch Nachteile: In einer starken Erholungsbewegung nach einer Baisse seien die oft defensiven Qualitätswerte nicht in der Lage, mit dem Markt mitzuhalten. Umgekehrt zeige die Erfahrung, dass reines Value Investing in einer Krise problematisch ist und zu renditezehrenden Verlustphasen führen kann.

Anstatt diese Faktoren oder Stile isoliert zu betrachten und dadurch möglicherweise höhere Risiken oder Mindererträge in Kauf zu nehmen, sollten Anleger daher einen Ansatz finden, der bei moderatem Risiko attraktive Renditen erzeugen kann. Dazu kombiniert Veritas Investment Quality- und Value-Strategien in einem Quality-Value-Modell. Durch den mehrdimensionalen Ansatz der Aktienselektion und eine innovativen Risikomanagementmethode mit Governance-Indikator und Tail-Risk-Filter werden die Vorzüge beider Ansätze genutzt und ihre Nachteile zugleich minimiert.

"Der Einsatz des Veritas-Governance-Indikators beruht auf der Erkenntnis, dass 'gut geführte' Unternehmen besonders in Marktkrisen besser abschneiden und weniger riskant sind als andere Unternehmen", erläutert Riemann. "Der Tail-Risk-Filter hilft dabei, Positionen zu vermeiden, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit extreme Verluste erwarten lassen." Das Ergebnis ist eine Strategie, die defensiven Anlegern auskömmliche Renditen bei reduziertem Risiko bieten kann.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Die Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit 20 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Die konzernunabhängige Investmentboutique konzentriert sich ausschließlich auf ihre Kernkompetenz: das Asset Management. Die Veritas Investment ist Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Die Produktpalette umfasst vermögensverwaltende Fonds und Quality-Value-Aktienfonds. Regelmäßige Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität der Investmentstrategien und Fonds.

