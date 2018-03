Hitzeprobleme - Nein Danke. Coole Tipps, um den Sommer richtig zu genießen

Baierbrunn (OTS) - Sommerzeit, und das Leben fühlt sich gleich viel leichter an. Leider nicht für jeden von uns, ergab eine Umfrage der "Apotheken Umschau". Jeder Vierte leidet unter hochsommerlichen Temperaturen. Sommerhitze kann zum Beispiel dem Kreislauf zu schaffen machen, sagt Chefredakteur Dr. Hans Haltmeier und erklärt, wie man sich bei großer Hitze richtig verhält, damit es gar nicht erst so weit kommt:

0-Ton: 23 Sekunden

Wenn man sich draußen aufhält, dann ist eine Kopfbedeckung natürlich wichtig, außerdem luftige und leichte Kleidung, und man sollte körperliche Anstrengungen an heißen Tagen vermeiden. Falls dann doch Schwächegefühle auftauchen, ist es gut, den Kopf und den Körper mit feuchten Tüchern zu kühlen. Und viel trinken, bis zu 4 Litern Mineralwasser oder auch ungesüßten Tee am Tag.

Warum sollte man bei hohen Temperaturen überhaupt so viel trinken?

0-Ton: 21 Sekunden

Beim Schwitzen verliert der Körper Mineralstoffe, eben nicht nur Flüssigkeit, und diesen Mangel, den kann man ausgleichen indem man Fruchtsaftschorlen trinkt oder eben auch isotonische Getränken. Was man nicht machen sollte, sind eiskalte Getränke zu sich nehmen, denn der Körper braucht zusätzliche Energie, zum Aufwärmen und zum Verarbeiten dieser Getränke. Und außerdem schwitzt man hinterher nur noch mehr.

Zulange in der Sonne sitzen kann gefährliche Folgen haben. Wie kann man helfen, wenn jemand überhitzt ist?

0-Ton: 23 Sekunden

Warnsignale wie Benommenheit, Schwäche, Schwindel oder Übelkeit deuten auf einen Hitzschlag hin. Dann muss man die Person sofort in einen kühlen Raum bringen und mit erhöhtem Oberkörper lagern. Am besten auch Kleidung öffnen, damit es nicht zu eng ist. Und auf gar keinen Fall mit eiskalten Duschen oder Fußbädern traktieren, sondern besser mit feuchten Tüchern langsam den Körper des Betroffenen abkühlen.

Seien Sie also gesundheitsbewusst, trinken Sie an heißen Tagen genug und setzen sich nicht in die pralle Sonne, rät die "Apotheken Umschau". Und mit diesen coolen Tipps lässt sich dann der Sommer so richtig genießen.

