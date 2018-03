Feuerwehrgruppe aus Kirnberg an der Mank wurde Vizeweltmeister

LH Pröll und Pernkopf: Niederösterreich ist stolz auf internationalen zweiten Platz

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Feuerwehrgruppe aus Kirnberg an der Mank, Bezirk Melk, erreichte heute bei den internationalen Feuerwehrleistungsbewerben in Mulhouse, Frankreich, in den traditionellen Bewerben der Klasse B den zweiten Platz.

Mit einer Zeit von 33,33 sec. beim Löschangriff und null Fehlerpunkten, sowie 65,81 sec. Staffellaufzeit, ebenfalls null Fehler, haben sie eine Gesamtpunkteanzahl von 425,86 Punkte erreicht.

"Das, was unsere Feuerwehren in der Praxis zeigen, haben sie nun im Wettkampf unter Beweis gestellt. Herzliche Gratulation den Kameraden und Kameradinnen", so Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und Feuerwehr-Landesrat Dr. Stephan Pernkopf.

