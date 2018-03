ANSCHOBER: JA der EU zu Atomsubventionen wäre Vorentscheidung für neues Temelín

Auf 40 Jahre brauchen die beiden neuen Temelín-Blöcke bei Fortsetzung der aktuellen Strombörsepreise 28 Mrd. Euro Subvention - heftige Kritik des Oö. Umwelt-Landesrates

Linz (OTS) - "Es wäre völliger Irrsinn, für eine absolut unwirtschaftliche, lebensgefährliche Uralt-Technologie nun erstmals die Möglichkeit für Direktsubventionen zu schaffen und damit europäisches Recht den Interessen einer Lobby anzupassen. Die nächsten sechs Monate werden darüber die Entscheidung bringen. Es wird dies die historische Weichenstellung über die Zukunft von Atomenergie und Energiewende in der EU. Denn ohne Subventionen wird es keine neuen AKW mehr geben und damit einen schrittweisen Atomausstieg. Mit subventionierten AKW hingegen hat die Energiewende keine Zukunft, da Sonne und Wind als Ergänzung flexible Kraftwerke wie etwa Pumpspeicher oder Gaskraftwerke brauchen und nicht langsame, zentrale, große AKW. Es ist daher eine grundsätzliche Systementscheidung über Europas Energiezukunft, die mit der Entscheidung über die Subventionsmöglichkeit getroffen wird", so Anschober.

Derzeit werden Atomkraftwerke durch Unterversicherungen und damit die Vergesellschaftung von Risken indirekt subventioniert. Dagegen läuft seit Monaten eine Beschwerde Anschobers bei der Energiekommission, die aktuell bearbeitet wird.

Direktsubventionen für AKW hingegen sind bisher in der EU eindeutig untersagt. Dies belegt u. a. eine aktuelle Studie der Universität Linz im Auftrag Anschobers.

Der Neubau von AKW ist jedoch völlig unwirtschaftlich. Derzeit liegt der Strombörsepreis bei 40 Euro je Megawattstunde, teilweise sogar darunter. Beim aktuellen britischen Neubauplan in Hinkley Point rechnet man jedoch mit Kosten von weit über 100 Euro/MWh. Ähnlich in Temelín: Für den geplanten Ausbau von Temelín 3 und 4 werden die realen Kosten auf das beinahe Doppelte des derzeitigen Börsepreises geschätzt. Das wäre ein jährlicher Zuschussbedarf von rund 700 Millionen Euro. Bleibt der Börsepreis stabil, so würde dies einen Zuschussbedarf von 28 Milliarden Euro für eine Betriebsdauer von 40 Jahren bedeuten.

Anschober: "Um trotz Unwirtschaftlichkeit doch noch AKW-Neubauten in der EU verwirklichen zu können und damit ein Ende der Atomindustrie zu verhindern, will die Atomlobby in der EU-Kommission eine Ermöglichung von Atomsubventionen durchsetzen. Eine Reform des Beihilfenrechts durch die Wettbewerbskommission - diese Pläne wurden Freitag bekannt - ist der eine Hebel dafür, die Reform der mit Jahresende auslaufenden Umweltbeihilfen durch die Energiekommission der zweite Baustein. Beides wird in den kommenden sechs Monaten entschieden und beide Entscheidungen werden in der Kommission getroffen."

Oberösterreichs Energie- und Umwelt-Landesrat fordert aus diesem Grund ein Ende der Ankündigungspolitik der Bundesregierung, bei der einem aktuellen medialen Aufschrei dann meist die notwendigen Taten nicht folgen und stattdessen endlich:

die Bildung einer Allianz der atomkritischen Mitgliedsstaaten der EU (das ist die Mehrheit!), die wirksames Gegenlobbying in der Kommission betreiben und die von diesen Mitgliedsstaaten entsendeten Kommissionsmitglieder zu einem Abstimmungsverhalten gegen die Subventionspläne bewegen soll.

Die Gegenseite hat dies längst getan: 12 Mitgliedsstaaten haben sich zu einer atomfördernden Initiative formiert, die die Ermöglichung der Subventionen durchsetzen will. So soll beim nächsten Ratsgipfel eine Grundsatzposition in Sachen Atomsubvention erzwungen werden, über die die Kommission realpolitisch nur schwer hinweggehen könnte (ähnliches wird im Europaparlament notwendig sein).

Anschober: "Seit Monaten mache ich auf diese Grundsatzentscheidung aufmerksam. Jetzt muss endlich ehrlich und konsequent gehandelt werden. In 6 Monaten könnte es zu spät sein. Es gibt zwei zentrale Chancen gegen einen Ausbau von Temelín: Das Aufrechterhalten des Subventionsverbots ist die größte. Fällt dieses Verbot, muss zwar noch immer eine tschechische Regierung ihren Bürgern erklären, warum Unsummen an Subvention für neue Reaktorblöcke ausgegeben werden. Aber dann wäre die größte Hürde überwunden. Die Vorentscheidung über den Ausbau Temelíns wird also in Brüssel getroffen. Die alte Ausrede, es handle sich um nationale Entscheidungen, zieht in diesem konkreten Fall nicht."

Rückfragen & Kontakt:

Büro LR Anschober

Mag. (FH) Romana Pichler

Tel.: +436646007212084

romana.pichler @ ooe.gv.at