SP-Deutsch: ÖVP forciert Ausverkauf, wir sichern die hohe Lebensqualität!

Kommunale Dienstleistungen sichern hohe Lebensqualität!

Wien (OTS/SPW) - Die neuerlichen "ÖVP-Anpatzungen" bezüglich der Wiener Gebührenanpassung wies der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Samstag zurück: "Die SPÖ Wien wirtschaftet zukunftsorientiert und verantwortungsvoll. Die WienerInnen können sich auf beste Qualität bei den kommunalen Dienstleistungen verlassen. Anpassungen zur Sicherung der hohen Lebensqualität sind jedoch nötig. Dieser Verantwortung stellen wir uns und betreiben kein billiges Wahlkampf-Getöse wie Spindelegger, Juraczka und Co.!"****

So dürfte auch der ÖVP bekannt sein, dass Gebühren an eine direkte Gegenleistung der Gebietskörperschaften geknüpft seien. "Deshalb entspricht das ÖVP-'Köberlgeld'-Getöse einfach nicht den Tatsachen. Die ÖVP untermauert damit einmal mehr, dass ihr Wahlkampf eine Zeit der fokussierten Unintelligenz ist! Wenn etwas unanständig ist, dann der Versuch der ÖVP, die Bevölkerung irre zu führen, indem sie behauptet, die Gebühren wären kostendeckend. Fakt ist, dass Wien zusätzlich zu allen Einnahmen aus Gebühren noch 500 Millionen Euro zuschießt", stellt Deutsch fest.

Dafür sind manche Leistungen gebührenfrei "und wir entlasten die Wienerinnen und Wiener zielgenau - etwa mit dem Gratis-Kindergarten, mit dem sich Familien pro Kind jährlich bis zu 2.800 Euro ersparen. Somit ist der Gratis-Kindergarten in Wien nicht nur eine wichtige erste Bildungseinrichtung, sondern auch eine essentielle Mittelstandsentlastung!", betont Deutsch. Die Verbilligung der Jahreskarte und die Einführung des Top Jugendtickets beträfen ebenfalls weite Teile der Wiener Bevölkerung. Und in London und Paris sind Wasser und öffentlicher Verkehr wesentlich teurer als in Wien. "All diese Fakten unterschlägt die ÖVP absichtlich! Fest steht: Die Bevölkerung profitiert von den Leistungen und der hohen Lebensqualität, während die schwarz-blaue Regierung unter einem ÖVP-Bundeskanzler von 2000 bis zum Jahr 2006 die Menschen im Zuge der größten Belastungslawine der 2. Republik nur schamlos aussackelte. Im Gegensatz zur ÖVP, die sich immer wieder für Privatisierungen ausspricht und den Ausverkauf des Wiener Gemeindebaus anregt, stehen wir zur öffentlichen Daseinsvorsorge! Mit uns gibt es kein Verscherbeln öffentlicher Leistungen!", so Deutsch abschließend. (Schluss) nk

