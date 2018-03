OutDoor 2013: Fünf Awards für Gore Markenpartner

Auf der diesjährigen OutDoor Messe konnten sich die Markenpartner des Unternehmens W.L. Gore & Associates, La Sportiva, Salewa, Viking, Mammut und Adidas insgesamt fünf der begehrten Auszeichnungen sichern.

Vier Footwear-Styles mit GORE-TEX® Technologie von Viking, Salewa, La Sportiva und Adidas sowie eine WINDSTOPPER® Jacke von Mammut konnten bei den zum achten Mal verliehenen OutDoor INDUSTRY AWARDS punkten.

La Sportiva punktet mit alpinem Leichtgewicht

Der GORE-TEX® Markenpartner La Sportiva überzeugte die Fachjury mit dem ultraleichten Bergschuh Trango Cube GORE-TEX® der sich zudem durch außergewöhnlichen Tragekomfort auszeichnet. Durch die verwendete GORE-TEX® Membrane ist das Leichtgewicht zudem dauerhaft wasserdicht und atmungsaktiv.

Outdoor Casual Trend von Salewa

Auch das Modell "Escape" aus der Lifestyle-Kollektion der italienischen Marke erhielt einen Award. Die sportlichen Multifunktionsschuhe im Outdoor Casual Trend verbinden gekonnt Design mit Funktion. Die GORE-TEX® SURROUND[TM] Produkttechnologie sorgt für sichtbare Atmungsaktivität und dauerhafte Wasserdichtigkeit.

Sneaker im Outdoor-Look von Viking

Für seine GORE-TEX® SURROUND[TM] Schuhe aus der Lifestyle-Linie wurde die schwedische Marke Viking mit einem Scandinavian Outdoor Group Award ausgezeichnet. Kontrastierende Gummikappen und sportliche Details wie Ösen und eine robuste Sohle runden den lässigen Outdoor Look der funktionalen Sneaker ab.

Adidas terrex SCOPE GTX

Einen OutDoor INDUSTRY AWARD in Gold erhielt der Zustiegsschuh terrex SCOPE GTX des GORE-TEX® Markenpartners Adidas. Der athletische Schuh sorgt durch sein spezielles Sohlendesign für optimalen Grip und Halt auf trockenen und nassen Felsen. Dank der GORE-TEX® Technologie ist der Schuh zudem dauerhaft wasserdicht und atmungsaktiv.

Mammut Ultimate Jacket mit WINDSTOPPER® Technologie

Auch im Bereich Bekleidung konnte W.L. Gore & Associates einen Erfolg verbuchen. Die Ultimate Alpine Hoody Jacket von Mammut mit speziell entwickeltem WINDSTOPPER® Laminat konnte sich gegen die Konkurrenten durchsetzen und einen OutDoor INDUSTRY AWARD für sich verbuchen. Absolute Winddichtigkeit und maximale Atmungsaktivität garantieren höchsten Tragekomfort das ganze Jahr über.

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik. Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com.

