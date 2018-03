Die SOS Chicas helfen - ZUMBA(R) Charity Party und Aftershowclubbing am 2. August in Loosdorf

St. Pölten/Loosdorf (OTS) - Zehn engagierte Zumba(R) Trainerinnen und ein Trainer aus ganz Niederösterreich und Umgebung haben sich zusammen gefunden und organisieren zu Gunsten der Hochwasseropfer 2013 eine große ZUMBA (R) Charity Party mit anschließendem Aftershow Clubbing - am Freitag, den 2. August um 19 Uhr in der Losensteinhalle in Loosdorf.

"Wenn ZUMBA (R) schon Leute begeistern und zusammen bringen kann, warum dann nicht auch für einen guten Zweck", so die Zumba (R) SOS Chicas. Was als kleine Idee begonnen hatte, kann sich nun sehen lassen: Zehn ZUMBA (R) Fitness InstructorInnen, ZJ Rene Mihal, Gerdschi Laister (Bodydays) und Nicolás Canales (Salsa Weltmeister) als Gasttrainer, eine exklusive Pole Dance Show mit Iris und ein Line Up, das das Herz eines jeden Clubbingfans höher schlagen lässt: Von Hrn. Strauß und DJ Mario über DJ Sound Austria bis hin zu den Headlinern DJ Tomsta und DJ Bengroove.

Vorverkaufskarten gibt es um 15 Euro für die Zumba(R) Charity Party inkl. Aftershow Clubbing (5 Euro für das Aftershow Clubbing an der Abendkassa) bei den SOS Chicas und in fast jeder Volksbank Filiale NÖ Mitte.

https://www.facebook.com/events/598546406843101/

Rückfragen & Kontakt:

ZUMBA(R) Fitness Instructorin Sabine Hubmayer, 0680/230 16 29, sabine.hubmayer @ gmx.at