World Sustainable Energy Days 2014 - Call

Energiewelt trifft sich im Februar in Oberösterreich

Linz (OTS) - Die World Sustainable Energy Days, eine der größten jährlichen Konferenzen in diesem Bereich in Europa, bieten eine einzigartige Kombination von Veranstaltungen zum Thema nachhaltige Energie! Die vom OÖ Energiesparverband veranstalteten Tagungen findet vom 26. - 28. Februar 2014 in Wels statt.

Bereits seit 20 Jahren versammeln sich einmal im Jahr wichtige Vordenker/innen aus der ganzen Welt in Oberösterreich. 2013 nahmen mehr als 800 Expert/innen und Entscheidungsträger/innen aus 61 Ländern an dieser Konferenz teil!

Ab sofort ist die Tagungs-Vorankündigung 2014 unter www.wsed.at/dt verfügbar, ein Video von den WSED13 gibt es auf www.wsed.at/video2013

Die Veranstaltungen der World Sustainable Energy Days 2014:

- Europäische Pelletskonferenz

- Europäische Niedrigstenergie-Gebäude-Konferenz

- Konferenz WSED next für junge Energieforscher/innen

- Konferenz "Innovative Gebäudetechnologien"

- Konferenz "Europäische Energieeffizienz-Strategie"

- Fach-Exkursionen

- B2B-Meetings

- Poster-Präsentation

- Energiesparmesse, mit mehr als 100.000 Besucher/innen eine der führenden Messen für Energie-Effizienz und erneuerbare Energie in Europa

Call for Papers & Projects & Speakers - Einreichschluss 10. Oktober 2013

Ihre Beiträge sind gefragt! Wir laden Sie herzlich ein, sich mit Ihren Beiträgen zu beteiligen - nützen Sie die Gelegenheit, Ihre Projekte dem internationalen Fachpublikum zu präsentieren. Einreichschluss ist der 10. Oktober 2013. Weitere Informationen zum Call finden Sie unter www.wsed.at/call-dt

Die WSED 2014 bieten ein umfassendes Informationspaket:

- das globale Branchentreffen für nachhaltige Energie

- die neuesten Technologietrends und Forschungsergebnisse

- Aktuelles aus Politik und Gesetzgebung

- einen Ausblick auf die Entwicklungen auf europäischen und weltweiten Märkten

- Erfahrungsaustausch unter Expert/innen und Gelegenheiten für neue Kooperationen

- fünf Fachkonferenzen, B2B-Meetings, zwei Fach-Exkursionen und eine sehr große Messe

Veranstaltet wird die Konferenz vom OÖ Energiesparverband, einer Einrichtung des Landes Oberösterreich. Oberösterreich ist als Konferenzort besonders geeignet: Bis 2030 sollen Raumwärme- und Stromverbrauch zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Schon heute ist die Region bei Energie-Effizienz und Ökoenergie führend!

Rückfragen & Kontakt:

O.Ö. Energiesparverband

Mag. Christine Öhlinger

christine.oehlinger @ esv.or.at