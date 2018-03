BZÖ Kärnten zu Connect: Die FPK-FPÖ hat Kärnten belogen!

Klagenfurt (OTS) - Nach dem Auffliegen des Connect-Skandals haben Scheuch und die FPK-FPÖ den Kärntnern hoch und heilig versprochen alle Vorwürfe aufzuklären und die Agentur sofort still zu legen. Passiert ist aber das genaue Gegenteil, wie sich nunmehr herausstellt. Die "Connect Werbe- und Beratungsagentur" wurde nämlich auf dreiste Art und Weise einfach umgetauft und still und heimlich weitergeführt. Damit ist klar, dass die FPK-FPÖ die Kärntnerinnen und Kärntner belogen hat. Das BZÖ Kärnten fordert daher eine umgehende Entschuldigung seitens der blauen Verantwortlichen und vor allem eine lückenlose Aufklärung der zahlreichen Vorwürfe, die es nunmehr im Zusammenhang mit gleich mehreren Agenturen gegen die Blauen in Kärnten gibt - nämlich der "Connect", der "Freiheitlichen Werbeagentur Kärnten" und der "Ideenschmiede".

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ-Kärnten - Presse