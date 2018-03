Armangul Kapasheva exklusiv im "Guten Abend Österreich"-Interview mit Thomas Mohr auf PULS 4

Wien (OTS) - "Rakhat Aliyev und seine Mittäter haben meinen Mann entführt und sind für seinen Tod verantwortlich", sagt Armangul Kapasheva, die Witwe eines ermordeten Bankers. In ihrem exklusiven PULS 4-Interview gibt Kapasheva den österreichischen Behörden die Schuld daran, dass Aliyev, der frühere kasachische Botschafter in Wien, seit jetzt schon sechseinhalb Jahren auf freiem Fuß ist. "Dass solche Menschen einfach so herumlaufen können! Offensichtlich gibt es ein Interesse der österreichischen Behörden, hier anders vorzugehen", sagt Kapasheva auf PULS 4. Dabei bestreitet sie Berichte des KURIER, wonach kasachische Geheimagenten sie oder österreichische Ermittler beeinflusst haben sollen. Kapasheva fordert die Anklageerhebung gegen Aliyev durch die Staatsanwaltschaft Wien und ein Gerichtsverfahren vor einem unabhängigen österreichischen Geschworenengericht.

Mehr dazu exklusiv in "Guten Abend Österreich" im Talk mit Main-Anchor Thomas Mohr am Freitag, den 19. Juli 2013.

"Guten Abend Österreich - Die AustriaNews-Show live aus dem PULS 4 Center" um 18:45 Uhr auf PULS 4.

