Styria Media Group AG ordnet Konzernspitze neu

Vorstandssprecher Dr. Wolfgang Bretschko scheidet mit 30.09.2013 aus

Graz (OTS) - Der Aufsichtsrat der Styria Media Group AG gibt hinsichtlich der Zusammensetzung des Vorstands folgendes bekannt:

Vorstandssprecher Dr. Wolfgang Bretschko legt sein Mandat nieder und scheidet auf eigenen Wunsch und in beiderseitigem Einvernehmen mit 30. September 2013 aus dem Konzern aus. Die Mandate der Vorstände Dr. Klaus Schweighofer und Dipl.-Kfm. Malte von Trotha bleiben unberührt.

Der Vorstand der Styria Media Group AG wird auch künftig aus drei Personen bestehen. Es wird ein Vorstandsvorsitzender bestellt, der mit Dr. Klaus Schweighofer und Dipl.-Kfm. Malte von Trotha die Konzernspitze bilden wird. Der Vorstandsvorsitzende wird aus vertraglichen Gründen am 12. August 2013 in einer gesonderten Mitteilung bekannt gegeben und die Tätigkeit mit 01. Oktober 2013 aufnehmen.

Dr. Wolfgang Bretschko hat seine berufliche Laufbahn vor 21 Jahren als Trainee in der Kleinen Zeitung begonnen. Nach Stationen im Anzeigenverkauf wechselte er zunächst in die Verlagsleitung der Zeitung und war von 1999 bis 2003 als deren Geschäftsführer tätig. Im Jahr 2004 wurde er in den Vorstand der Styria Media Group berufen und fungierte von 2011 an als dessen Vorstandssprecher.

Dr. Wolfgang Bretschko zu seinem Ausscheiden: "Nach 21 Jahren und in der Mitte des Berufslebens ist es Zeit zu neuen Ufern aufzubrechen. Gerne blicke ich auf meine Zeit in der Styria zurück. Dabei werden mir einige Stationen besonders in Erinnerung bleiben. Dazu gehört meine Zeit als Geschäftsführer der Kleinen Zeitung. In dieser Zeit konnte sowohl Auflage, Reichweite und Umsatz als auch Ergebnis deutlich gesteigert werden. In meiner Funktion als Vorstand der Styria Media Group ist es mir gelungen die Dienstleistungseinheiten der Gruppe neu aufzustellen, und insbesondere die Druckereien und Logistikunternehmungen zu restrukturieren und zu stabilen Ergebnisbringern des Konzerns zu entwickeln. Besondere Freude hat mir die Entwicklung der Kleinanzeigenportale im Internet bereitet. Der Launch und der erfolgreiche Aufbau von "willhaben" in Österreich und "njuskalo" in Kroatien sowie die Akquisition von "bolha" und "moje delo" in Slowenien gehören zu wesentlichen Bausteinen des Erfolges der Styria im digitalen Geschäft. Die letzten drei Jahre standen im Zeichen einer Neuausrichtung der Gruppe. Der Fokus lag auf einer Stärkung der etablierten journalistischen Marken sowie dem Aufbau von neuen digitalen Geschäftsmodellen. Die Styria ist damit für die Zukunft sehr gut gerüstet."

"Der Aufsichtsrat dankt Wolfgang Bretschko ausdrücklich für sein Engagement und die geleistete sehr gute Arbeit. In einer für die Unternehmensgruppe besonderen Phase der Umorientierung und Neuausrichtung war Dr. Wolfgang Bretschko ein verlässlicher und stabiler Partner in der Unternehmensführung", erklärt der Vorsitzende des Aufsichtsrats Dr. Friedrich Santner.

Rückfragen & Kontakt:

Styria Media Group AG

Head of Corporate Communications

Jens Tiedemann

Schönaugasse 64 , 8010 Graz

Mobil: +43 664 8144754

E-Mail: jens.tiedemann @ styria.com