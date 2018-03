SJ-Moitzi: Rechnungshofkritik an Gruppenbesteuerung bestätigt langjährige SJ-Forderungen

Steuersystem umkrempeln - Vermögen und Unternehmen endlich fair besteuern

Wien (OTS) - "Während die arbeitende Bevölkerung durch unserer Steuersystem schwer belastet wird, gibt es in Österreich im international Vergleich eine lächerlich geringe Besteuerung von Vermögen und Unternehmen. Mit der Gruppenbesteuerung schoss man dann noch ein weiteres Zuckerl für GroßunternehmerInnen und Konzerne nach. Wir müssen solche Schlupflöcher endlich schließen und reichen und superreichen Unternehmen einen fairen Beitrag abverlangen!", fordert Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend und Nationalratskandidat.

Die von Grasser eingeführte Gruppenbesteuerung erlaubt es Konzernen Verluste, die im Ausland eingefahren wurden, durch Steuerbefreiungen hier in Österreich auszugleichen. "Jährlich entgehen dem Fiskus 450 Millionen Euro durch diese völlig ungerechtfertigte Senkung der Steuerlast. Warum unterstützen wir mitten in der Krise superreiche Großkonzerne? Die Volkspartei soll das einmal bitte den ArbeiterInnen erklären, die tagein und tagaus von konservativer Seite hören, sie sollen den Gürtel enger schnallen. Wir können uns die Subventionen und Steuervorteile für Großkonzerne und Vermögende nicht mehr länger leisten. ArbeiterInnen haben lange genug die Zeche für diese Krise bezahlt. Jetzt müssen MillionärInnen, Banken und Unternehmen etwas beitragen, anstatt von vorne bis hinten auch noch begünstigt zu werden", so Moitzi.

Steuererleichterungen und Subventionen für Unternehmen, Vermögende und Großkonzerne steigern nur "deren Profite, anstatt Arbeitsplätze und Wohlstand zu schaffen". "Wir müssen das Steuersystem von Grund auf umkrempeln. Vermögen und Kapital müssen endlich fair besteuert werden! Angebotsseitige Fiskalpolitik ist gescheitert und hat noch nie funktioniert. Wir müssen die ArbeiterInnen steuerlich entlasten und den Sozialstaat ausbauen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln und Wohlstand zu schaffen!", schließt Moitzi.

