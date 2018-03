ÖGB fordert beste frühkindliche Erziehung und Bildung

Bürgerinitiative für Mindeststandards bei Ausbildung und Arbeitsbedingungen

Wien (OTS/ÖGB) - Die Grundlagen für eine erfolgreiche Bildungskarriere werden bereits im Vorschulalter gelegt. "Der Kindergarten ist daher keine Aufbewahrungsstelle für Kinder, sondern eine Bildungseinrichtung, in der schon sichergestellt wird, dass alle Kinder die gleichen Bildungschancen haben. Um die hohen Anforderungen erfüllen zu können, brauchen ElementarpädagogInnen österreichweit die gleichen Bedingungen", fordert ÖGB-Präsident Erich Foglar und begrüßt den heutigen Aufruf von der Plattform "EduCare" zur Unterstützung der Bürgerinitiative für ein Bundesrahmengesetz zur Struktur und Organisationsgestaltung für elementarpädagogische Einrichtungen. Denn gut ausgebildete KindergartenpädagogInnen und gut geschulte Zusatzkräfte sowie kleinere Kindergruppen seien Investitionen in die Zukunft der Kinder. "Die jetzigen Strukturen und Bestimmungen in den einzelnen Bundesländern gleichen einem Fleckerlteppich", kritisiert Foglar. So gibt es beispielsweise nicht in allen Bundesländern eine Ausbildungsverpflichtung für die Zusatzkräfte.

"Nur bundeseinheitliche Qualitätsstandards für Ausbildung und Arbeitsbedingungen können Abhilfe schaffen. Die drei zuständigen Gewerkschaften GdG-KMSfB, vida und GPA-djp verhandeln unter anderem Dienstrecht und Kollektivverträge für die Beschäftigten und setzen Aktivitäten zur Durchsetzung eines Bundesrahmengesetzes, welches auch im Arbeitsprogramm des ÖGB verankert ist", sagt Foglar, der erst im Mai dieses Jahres als Erstunterzeichner der Bürgerinitiative über 4.000 Unterschriften an Nationalratspräsidentin Barbara Prammer übergeben hat.

Die Bürgerinitiative fordert unter anderem Mindeststandards für:

eine einheitliche Ausbildung und Fortbildung des pädagogischen Fachpersonals

eine einheitliche Ausbildung und Berufsbezeichnung für das unterstützende Personal

Vor- und Nachbereitungszeiten sowie Reflexionszeiten innerhalb der Dienstzeit

den Erwachsenen-Kind-Schlüssel

die Kinderanzahl pro geführter Gruppenform

die räumlichen Erfordernisse (Innen- und Außenbereich)

Die Bürgerinitiative kann unterstützt werden über:

http://bundesrahmengesetz.info

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB Kommunikation

Nani Kauer, MA

Tel.: (01) 53 444-39261

www.oegb.at