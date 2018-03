Landwirtschaftskammer NÖ ehrt Kyrle mit der Großen Goldenen Kammermedaille

Herausragende Verdienste um die Landwirtschaft ausgezeichnet

St. Pölten (OTS) - Am Mittwoch, dem 17.07.2013, erhielt Johannes Kyrle, Generalsekretär für auswärtige Angelegenheiten, die Große Goldene Kammermedaille der LK NÖ für seine herausragenden Verdienste um die Landwirtschaft.

In Anwesenheit von Präsident Gerhard Wlodkowski und Generalsekretär August Astl der LK Österreich würdigte der Präsident der LK Niederösterreich, Hermann Schultes, den beruflichen Werdegang und Einsatz des Geehrten. "In seiner ganzen beruflichen Laufbahn zeichnet sich Kyrle durch große Übersicht und herausragendes Interesse auch an der strategischen Positionierung der Landwirtschaft aus." Vor allem an der Entwicklung der heimischen Land- und Forstwirtschaft zeige sich Kyrle interessiert, was er seit dem vergangenen Jahr als Obmann der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe NÖ unter Beweis stelle, so Schultes weiter. Auch bundesweit machte sich Kyrle als Vizepräsident des Hauptverbandes der Land- und Forstbetriebe für dessen Mitglieder stark.

Seit 2002 ist Johannes Kyrle als Generalsekretär für auswärtige Angelegenheiten im Außenministerium tätig und setzt sich dabei auch immer wieder für die Interessen der Landwirtschaft ein.

"Die Weiterentwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik war ihm stets ein Anliegen. Er zeigt, dass man als Spitzenkraft im öffentlichen Dienst sein Handeln durchaus auch unternehmerisch ausrichten kann", erklärt Schultes.

(Schluss)

