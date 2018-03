Industrie: Gruppenbesteuerung sichert Arbeitsplätze

IV-GS Neumayer: Gruppenbesteuerung als internationaler Standortfaktor und einer der letzten Standort-Assets Österreichs

Wien (OTS/PdI) - "Die österreichische Gruppenbesteuerung gilt international als Vorbild für eine erfolgreiche Modernisierung der Konzernbesteuerung. Sie trägt damit maßgeblich zu Österreichs Attraktivität als Unternehmensstandort und so zur Sicherung hochwertiger Arbeitsplätze bei", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) Mag. Christoph Neumayer anlässlich der Veröffentlichung des jüngsten Berichts des Rechnungshofes heute, Donnerstag. "Die Gruppenbesteuerung ist eines der wenigen verbliebenen Standort-Assets Österreichs", betonte Neumayer.

"Bei der Gruppenbesteuerung handelt es sich nicht um eine Steuerbegünstigung oder gar um ein Geschenk an Großkonzerne. Durch den rechtsträgerübergreifenden Gewinn- und Verlustausgleich wird nur die Überbesteuerung des Konzerns verhindert und wirkt als Steuerstundung", erklärte Neumayer. Darüber hinaus sei die Gruppenbesteuerung ein wichtiger Standortfaktor, welcher sich positiv auf Wachstum und Beschäftigung auswirkt. "Die Gruppenbesteuerung hat seit ihrer Einführung zum Zuzug von internationalen Konzernen nach Österreich sowie erheblich zur Etablierung des österreichischen Wirtschaftsstandorts als Drehscheibe zu Osteuropa beigetragen", so Neumayer. Derzeit befinden sich 303 Headquarters in Österreich, allein in den vergangenen beiden Jahren konnte ein Nettozuwachs von 14 neuen regionalen Headquarters verbucht werden. Unter diesen befinden sich auch 28 'Fortune-500-Firmen', welche ihre Osteuropa-Headquarters in Österreich errichtet haben und mehr als 1.000 internationale Firmen koordinieren ihre CEE-Geschäfte von Österreich aus.

