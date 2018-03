Qualitätsstandards die sich an den Besten orientieren

Die größten privaten Kindergartenträger Wiens fordern gemeinsam ein Bundesrahmengesetz für elementare Bildung

Wien (OTS) - "Wenn wir für unsere Kinder in die Zukunft blicken, dann orientieren wir uns mit der Forderung nach einem Bundesrahmengesetz nicht am Mittelfeld, sondern an den Besten", meint Christian Morawek, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde, bei der heutigen Pressekonferenz der Plattform Educare zur Forderung nach einem Bundesrahmengesetz für elementarpädagogische Einrichtungen in der wienXtra Kinderinfo.

Ein Bundesrahmengesetz, wie es die Kinderfreunde schon seit mehr als 15 Jahren fordern, muss sich an höchsten Qualitätsstandards orientieren - von der Ausbildung von PädagogInnen und AssistentInnen, über Betreuungsschlüssel, Öffnungszeiten und Raumbedarf, bis hin zur aktiven Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und PädagogInnen.

Morawek räumte ein, dass jede Änderung der Rahmenbedingungen, wie etwa die Verkleinerung der Gruppen, immense strukturelle Änderungen im Angebot nach sich zieht. "Wenn man von 1000 Gruppen den Gruppenstand um nur ein Kind senkt, müsste man gleichzeitig für 1000 Kinder neue Kindergärten eröffnen - das sind mindestens zehn sehr große Häuser mit entsprechenden Fachkräften", so Morawek. Dennoch bekennen wir uns als größter privater Betreiber in Wien dazu, dass wir auf diese hohen Qualitätsziele hinarbeiten müssen. Schritt für Schritt in allen Bundesländern.

Der Moderator der Pressekonferenz, Gernot Rammer, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Elementarbildung, stellte klar: "Was im Kindergarten in Bezug auf Bildungskompetenz nicht als Fundament gelegt wird, kann in keiner Schule aufgeholt werden." Daher müssen hier höchste Qualitätsstandards für alle Bundesländer vorgegeben werden und die Zuständigkeit in einem Ministerium, nämlich dem Bildungsministerium, liegen.

"Und alle Kinder müssen in Österreich gleich viel wert sein. Daher müssen die Kinder in allen Bundesländern auch ein Recht auf bestmögliche elementare Bildung haben und die Eltern trotz Berufstätigkeit die Sicherheit, dass ihre Kinder optimal in ihrer Entwicklung begleitet und liebevoll betreut werden."

Den gesamten Gesetzesvorschlag der Plattform Educare und eine Möglichkeit zur Unterstützung der Forderungen findet man unter http://bundesrahmengesetz.info

