Dritte Folge der ORF-"Liebesg'schichten und Heiratssachen" am 22. Juli

Partnersuchende aus Wien, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten

Wien (OTS) - In der dritten Episode der neuen, bereits 17. Staffel der "Liebesg'schichten und Heiratssachen" begleitet Elizabeth T. Spira gemeinsam mit Kameramann Peter Giczy am Montag, dem 22. Juli 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 wieder sieben Kandidatinnen und Kandidaten bei ihrer Partnersuche. Die vier Damen und drei Herren -u. a. eine Pflegehelferin, eine Hebamme, ein Künstler und ein pensionierter Beamter - kommen diesmal aus Wien, Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten.

So die seit zwei Jahren geschiedene Wienerin Regina, 53-jährige Assistentin der Geschäftsführung. Sie sucht einen Mann "der mein Leben wieder aufregend macht und mit dem ich - hoffnungsvoll - den Rest meines Lebens verbringen kann". "Die Ehe", meint Regina, "habe ich verbockt, da ich ihm zu wenig Bewunderung und Anerkennung zukommen ließ und erst zu spät erkannt habe, dass er mein Lebensmensch ist." Diesen Fehler möchte sie nicht noch einmal machen. Als "überperfektionelle Checkerin" will sie in der zukünftigen Partnerschaft "loslassen können".

Der 55-jährige steirische Künstler Karl, ein "Gefühlsmensch durch und durch", war zweimal verheiratet. Beide Ehen gingen schief. "Eigentlich bin ich beziehungsfähig und pflegeleicht. Doch ich bin sehr feinfühlig. Da wird man leicht einverleibt und man macht nur mehr das, was der andere will. Dadurch entsteht eine innere Unzufriedenheit, die - wie ein Schneeball - größer und größer wird. Am Ende all meiner Beziehungen ist deshalb immer eine Lawine abgegangen." Die Einsamkeit macht Karl zu schaffen: "Ich durchlebe momentan eine Gefühlshochschaubahn. Wenn ich unter Leuten bin, geht es mir gut, doch wenn ich am Abend heimkomme, fällt mir die Decke auf den Schädel." Deshalb wünscht sich der Künstler wieder eine Frau mit "Hirn, Herz und Verstand", die Sonnenuntergänge mag und mit der er tiefsinnige Gespräche führen kann.

Susanne, 56-jährige Hebamme aus Kärnten, sucht "The One and Only". Vor zehn Jahren starb ihr Mann, mit dem sie 29 Jahre lang verheiratet war, bei einem Motorradunfall. "Wir hatten eine ehrliche und leidenschaftliche Beziehung. Wir haben alle Höhen und Tiefen durchgemacht und uns nicht geschont." Getrauert hat Susanne nur einen Tag, denn: "Ich habe von oben gespürt, dass mein Mann nicht will, dass ich nur mehr heule. Und dann strömte eine unglaubliche Kraft -Freude, Liebe und Dankbarkeit - in mich." Die Kärntnerin, die "ein geselliges und ein soziales Wesen" ist und gerne Freunde und Familie um sich hat, sucht nun einen Mann, der "flexibel und gescheit ist, Humor hat, weltoffen ist und genießen kann".

Heinz, pensionierter Beamter aus Niederösterreich, ist seit eineinhalb Jahren verwitwet. "Sie war die ideale Frau: intelligent, ein gutes Herz und optisch eine Mischung aus Sophia Loren und Rosanna Schiaffino. Als ich sie mit 28 kennenlernte, bin ich von einem Tag auf den anderen ein glücklicher Mensch geworden." Der Abschied von seiner geliebten Frau "war furchtbar". Als die Klinik Heinz von ihrem Tod verständigte "war ich in Versuchung, mit meinem Auto gegen einen Betonpfosten zu fahren." Jetzt ist der Hobby-Billardspieler wieder optimistisch und offen für eine neue Frau, die "gefühlvoll ist", und mit der "ich lachen kann. Ich bevorzuge einen Typ wie Monica Bellucci oder Barbara Karlich." Doch das Wichtigste: "Sie soll gefühlvoll sein und eine gute Seele haben. Wir sollten uns gegenseitig die Seele streicheln."

Die 59-jährige Angestellte Ingrid aus Wien-Leopoldstadt lebt seit acht Monaten allein mit ihrer Malteserhündin. Acht Jahre war sie mit "einem Supermann verheiratet". Doch als unsere gemeinsame Tochter groß war, hatten wir uns nichts mehr zu sagen. "Er ist gegangen." Ingrid, "verlässlich, treu und anständig", sucht "kein Abenteuer, sondern ein geregeltes Leben mit einem Partner. Er soll gutaussehend sein und Haare auf dem Kopf haben." Sie möchte gerne den Mann ihrer Träume verwöhnen "mit Streicheleinheiten, Kuscheln, Zuhören - und mit einem gemeinsamen Bad nach der Arbeit." Ingrids Sehnsucht nach "den richtigen Händen, die mich streicheln" und nach leidenschaftlichen Küssen, "hundertmal am Tag", ist groß. "Die Liebe ist etwas Heiliges für mich. Ein großer Schatz, den man pflegen muss."

Mario, 42-jähriger Kärntner Arbeiter, entschied vor zehn Jahren, sich von der Mutter seiner mittlerweile 16-jährigen Tochter zu trennen. "Es hat nicht hing'haut. Sie hat mich ständig angelogen." Seit der Trennung gab es nichts Ernstes, sondern "nur Gaudepartien - auch mit verheirateten Frauen, aber das ist nichts - zu gefährlich." Mario liebt ausgedehnte Nachmittagsspaziergänge und die täglichen "Mittagsmenüs à la Hotel Mama". Nach zehnjähriger Einsamkeit sehnt sich Mario nach einer "großen, schlanken, blonden Frau mit einem lieben Charakter - einfach ein g'rader Michl", einer Partnerin, "die da ist, wenn ich von der Arbeit heimkomme." Er hofft auf den ORF und den Herrgott: "Denn sonst sehe ich kein Licht mehr. Einmal muss ich doch noch Glück haben."

Jasmina, 39-jährige Pflegehelferin aus Wien-Brigittenau, lebt seit vier Jahren allein. Die gebürtige Serbin wurde als 16-jährige von ihrem Vater mit einem Landsmann zwangsverheiratet. "Elf Jahre hat mich mein Mann misshandelt, dann habe ich es nicht mehr aushalten können." Ihren zweiten Gatten, einen Österreicher, lernte sie bei der Arbeit in Wien kennen. "Zuerst dachte ich, ich habe einen Lottosechser gemacht." Doch dann erfuhr Jasmina, dass ihr Mann transsexuell ist und eine Frau werden wollte. "Ich habe ihn über alles geliebt, deshalb bin ich mit ihm zusammengeblieben - obwohl es sehr schwer war, sich an einen Mann zu Hause in Rock und Stöckelschuhen zu gewöhnen. Als er dann als Frau in die Öffentlichkeit gehen wollte, habe ich Schluss gemacht." Mittlerweile hat sich Jasminas Exmann zur Frau umoperieren lassen "und lebt mit einer anderen Frau. Er ist sozusagen eine Lesbe." Nun wünscht sich Jasmina einen "reifen Mann, der ungefähr zehn Jahre älter ist als ich und weiß, was er will."

Auch die 17. Ausgabe der TV-Reihe wird als Live-Stream auf der ORF-TVthek angeboten und ist dort nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar (http://TVthek.ORF.at).

