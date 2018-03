- BILD zu OTS 0097 Team Stronach für NÖ präsentiert Spitzenkandidaten zur Nationalratswahl

Lugar: Es muß sich etwas ändern in diesem Land

St. Pölten (OTS) - Auch der Klubobmann im Parlament und Spitzenkandidat des TS in NÖ, Robert Lugar, kann sich, so wie Landesobfrau Kaufmann-Bruckberger, vorstellen nach der Wahl mitzuregieren, aber nicht um jeden Preis: "Wir werden versuchen, ein gutes Wahlergebnis zu erzielen und dann Verhandlungen aufnehmen. Aber wir werden nicht Steigbügelhalter des Systems sein. Es muß sich etws ändern in diesem Land."

Das Team Stronach will nach der Wahl mit vier Abgeordneten aus Niederösterreich im Nationalrat vertreten sein.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach

Walter Rettenmoser

Kommunikation

Tel.: Tel.: 0664 156 52 14

walter.rettenmoser @ teamstronach.at