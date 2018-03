Schieder: Rechnungshof bestätigt Notwendigkeit einer Steuerstrukturreform

System vereinfachen, Faktor Arbeit entlasten, Steuerlücken schließen

Wien (OTS/SK) - "Ich sehe in der Kritik des Rechnungshofes an der österreichischen Regelung der Gruppenbesteuerung eine Bestätigung dafür, dass wir in der kommenden Legislaturperiode eine umfassende Steuerstrukturreform brauchen. Wir müssen das System insgesamt vereinfachen und in erster Linie den Faktor Arbeit entlasten. Auch das Schließen von Steuerschlupflöchern und die Abschaffung von ungerechten Steuerbegünstigungen sind, geht es nach der SPÖ, Fixpunkte einer solchen Strukturreform. Und: Wir brauchen eine moderne Konzernbesteuerung, die gewährleistet, dass die Gewinne dort versteuert werden, wo sie anfallen", so Finanzstaatssekretär Andreas Schieder zu einem aktuellen Rechnungshof-Bericht, der heute, Donnerstag, vorgelegt wurde. ****

Der RH kritisiert darin die fehlende Zielsetzung der Gruppenbesteuerung, die mangelnde Transparenz bei den Steuererleichterungen für Unternehmen sowie die im Vergleich zu anderen EU-Ländern sehr weitreichenden österreichischen Regelungen.

Weiters legt der RH in seinem Bericht dar, dass durch die Gruppenbesteuerung dem Staat jährlich rund 450 Millionen Euro an Einnahmen entgehen. Schieder dazu: "Auf Druck der SPÖ sind im Jahr 2010 wesentliche Einschränkungen bei der Gruppenbesteuerung gelungen. Diesen Weg müssen wir weiter gehen. Denn es macht wenig Sinn, indirekte Förderungen ohne Effekte auf Wirtschaft und Beschäftigung zu vergeben. Das Geld ist stattdessen besser investiert, wenn man den Faktor Arbeit entlastet und damit sowohl die Konjunktur ankurbelt als auch Arbeitsplätze schafft", so der Finanzstaatssekretär abschließend. (Schluss) ah/kg

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum