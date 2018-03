RfW-BO Amann zum "Impulspaket": Vor der Wahl wird vorgeschlagen und gefordert, nach der Wahl ist alles wieder vergessen!

"Das "Paket" ist gut, kommt aber spät. Im Nationalrat haben ÖVP-/WB-Abgeordnete aber gegen vier der fünf Maßnahmen gestimmt. Das hinterlässt einen "schalen Nachgeschmack"."

Wien (OTS) - "Gut, aber spät: Das "Impulspaket" beinhaltet Maßnahmen, die auch der RfW bereits mehrfach und seit langem eingefordert hat. Vieles davon wird auch von Beschlüssen im Wirtschaftsparlament getragen. Allerdings stellt sich die Frage, warum die Mehrheitsfraktion in der Kammer, der Wirtschaftsbund, bisher nichts bei seinen Parteifreunden in der Regierung erreicht hat und warum WB-Mitglieder im Nationalrat gegen vier dieser fünf Maßnahmen gestimmt haben", so RfW-Bundesobmann Fritz Amann zum heute von WK-Präsident Leitl präsentierten "Impulspaket für Wachstum".

Die Absetzbarkeit haushaltsnaher Dienstleistungen, die Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter und die Senkung der Lohnnebenkosten seien Forderungen, bei denen bereits seit längerer Zeit Einigkeit in der Wirtschaftskammer herrsche. "Warum es dem WB bisher nicht gelungen ist, nicht ein einziges dieser Anliegen durchzusetzen, ist rätselhaft. Besonders, da der WB in der Regierung - mit Wirtschaftsminister und Finanzministerin - und im Nationalratsklub stark verankert ist", so Amann. Nicht minder rätselhaft sei es allerdings, warum die ÖVP-Nationalräte - darunter 17 WB-Mitglieder - im Parlament gegen die Absetzbarkeit haushaltsnaher Dienstleistungen und gegen die Senkung der Lohnnebenkosten gestimmt haben. Dasselbe gelte für die Einführung einer befristeten degressiven Abschreibung und die Zweckbindung der Wohnbauförderung, beides Punkte, die auch auf dem heute präsentierten "Speiseplan" stünden.

"Vor diesem Hintergrund hinterlässt das "Impulspaket" den "schalen Nachgeschmack" eines leider allzubekannten Fünf-Jahres-Rhythmus: Vor der Wahl wird vorgeschlagen und gefordert, nach der Wahl ist alles wieder vergessen", so Amann.

