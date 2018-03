IV unterstützt Forderung nach Bundesrahmengesetz für elementarpädagogische Bildungseinrichtungen

IV-GS Neumayer: Gerechte Bildungschancen für alle Kinder - Qualitätsoffensive bei Ausbildung, Pädagoginnen-Kind-Schlüssel, Raumbedarf, Öffnungszeiten, Übergang Kindergarten-Volksschule

Wien (OTS/PdI) - "Alle Kinder verdienen von Beginn an gerechte Bildungschancen. Dafür braucht es aber endlich österreichweit einheitliche und verbindliche Qualitätsstandards in den elementarpädagogischen Einrichtungen. Die Industrie unterstützt daher die Forderung nach einem Bundesrahmengesetz zur Sicherung der Qualität und Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen für alle österreichischen Kindergärten", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, heute, Donnerstag, anlässlich der Vorstellung eines Entwurfes für ein Bundesrahmengesetz durch Vertreter der elementarpädagogischen Community in Wien.

Man dürfe, betonte Neumayer, bei der berechtigten Forderung nach einem weiteren Ausbau von Kindergartenplätzen nie die Frage der Qualität aus den Augen verlieren, denn: "Qualitätsvolle Kinderbetreuung ist nicht nur ein entscheidender Faktor für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern stellt auch die erste Stufe auf dem persönlichen Bildungspfad jedes einzelnen Kindes dar. Kindergärten erfüllen eine zentrale Bildungsaufgabe. Daher gilt:

Quantität und Qualität bei den elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen." Wesentliche Elemente dafür seien aus Sicht der Industrie die Anhebung der Ausbildung aller Elementarpädagoginnen und -pädagogen auf tertiärer Ebene, international vergleichbare und einheitliche Qualitätsstandards in punkto Pädagoginnen-Kind-Schlüssel, Raumbedarf und Öffnungszeiten, Bestimmungen über die Kooperation mit anderen Bildungsinstitutionen oder der Übergang vom Kindergarten in die Volksschule. "Hier liegen die wichtigen Hebel für mehr Qualität", so der IV-Generalsekretär.

Dass es in einem kleinen Land wie Österreich dazu neun Landesgesetze und damit höchst unterschiedliche Qualitätsstandards in den Kindergärten gäbe, sei vollkommen unverständlich und einer nicht mehr zeitgemäßen Kompetenzverteilung geschuldet, so Neumayer, der hier einen klaren Handlungsauftrag für die nächste Bundesregierung ortet: "Seit Jahren wird zu Lasten aller Betroffenen agiert: der Kinder, ihrer Eltern, aber auch der Pädagoginnen und Pädagogen. Soll der Kindergarten seine Betreuungs- und Bildungsfunktion wahrnehmen können, muss er auch als Bildungseinrichtung behandelt werden. Genau dafür benötigen wir einheitliche Rahmenbedingungen und eine Qualitätsoffensive für alle Kindergärten in ganz Österreich."

