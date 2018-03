Musiol: Überall gleich gute Kindergärten - Vom Boden- bis zum Neusiedlersee

Grüne fordern Bundeskompetenz für Kindergärten für höhere Qualitätsstandards

Wien (OTS) - "Wir brauchen endlich einheitliche Bildungsstandards und eine einheitliche Qualität für alle Kinder vom Boden- bis zum Neusiedlersee. Derzeit hängt es von der Postleitzahl ab, wie viel Platz und welche Rahmenbedingungen Kinder in Kindergärten und Krippen vorfinden", sagt Daniela Musiol, Familiensprecherin der Grünen.

Musiol fordert weiterhin den Ausbau von Kindergarten- und Krippenplätzen, allerdings mit einheitlicher Qualität. Denn derzeit regeln neun verschiedene Landesgesetze mit unterschiedlichen Vorgaben, wie die Kindergärten und Krippenplätze für Kinder aussehen. "Wir brauchen endlich ein Bundesgesetz, das für Eltern, Träger und PädagogInnen österreichweite verbindliche Qualitätsstandards setzt", sagt Musiol.

"Wir unterstützen die erneute Forderung der Plattform Educare nach einem Bundesrahmengesetz für Krippen und Kindergärten und begrüßen den konkret ausgearbeiteten Entwurf. In dieser Gesetzgebungsperiode haben die Grünen mehrere Anträge auf ein Bundesrahmengesetz für den elementaren Bildungsbereich eingebracht und sich für eine verpflichtende Hochschulausbildung für ElementarpädagogInnen stark gemacht. In beiden Vorhaben sind wir an den Bildungsbremsen SPÖ und ÖVP gescheitert. Kinder verdienen die besten Bildungschancen und das von Anfang an. Es ist Zeit, dass die Regierungsparteien ihren Sonntagsreden Taten folgen lassen", meint Musiol.

