Stronach/Lugar: Faymann blockiert parlamentarische Anfragemöglichkeit

Keine Kundmachung möglich, da Unterzeichnung des Bundeskanzlers fehlt - SPÖ will unbequeme Anfragen an Regierungsmitglieder verhindern

Wien (OTS) - Obwohl der Nationalrat aufgrund des Drucks des Team Stronach Anfang Juli einstimmig beschlossen hat, dass auch während der Sommermonate parlamentarische Anfragen an die Regierungsmitglieder eingebracht werden können, ist das derzeit nicht möglich. SPÖ-Bundeskanzler Faymann hat, nach Auskunft des Bundeskanzleramtes, bisher keine Unterschrift gesetzt, daher kann die Änderung der Geschäftsordnung nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. "Offensichtlich will Faymann als SPÖ-Spitzenkandidat verhindern, dass die Opposition unbequeme Anfragen an die rot-schwarzen Minister stellt, die noch vor der Wahl beantwortet werden müssen. Das ist eine Farce und eine Behinderung der parlamentarischen Arbeit der Opposition", kritisiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar, der darauf verweist, dass Regierungsmitglieder zwei Monate zur Beantwortung parlamentarischer Anfragen Zeit haben und daher jeder Tag bis zur Nationalratswahl am 29. September zählt.

Der Team Stronach Parlamentsklub hat aus der Präsidentschaftskanzlei die telefonische Auskunft erhalten, dass Bundespräsident Dr. Heinz Fischer die Änderung des Geschäftsordnungsgesetzes am 15. Juli unterzeichnet hat. Aus dem Bundeskanzleramt war telefonisch heute Vormittag zu erfahren, dass der Bundeskanzler dies noch nicht getan hat. Lugar: "So stellt sich der einstimmige Parlamentsbeschluss selbst ad absurdum. Es stellt sich die Frage, warum Faymann nicht unterzeichnen will und dadurch der Opposition schon wertvolle Zeit gestohlen wurde."

Der Team Stronach Klubobmann fordert den Bundeskanzler auf, sofort zu unterzeichnen. "Wir haben noch zahlreiche interessante Anfragen vorbereitet, die im Interesse der Bürger sind und noch vor der Wahl von den rot-schwarzen Ministern beantwortet werden müssen", so Lugar.

