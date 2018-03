Schluss mit dem Kindergarten-Fleckerlteppich

Österreichische Kinderfreunde unterstützen Forderung nach Bundesrahmengesetz

Wien (OTS) - "Wir können uns nur immer wieder wiederholen:

Kindergärten sind elementare Bildungseinrichtungen und als solche brauchen sie bundesweit einheitliche Standards und Rahmenbedingungen", erklärt Jürgen Czernohorszky, Bundesgeschäftsführer der Österreichischen Kinderfreunde. Die Kinderfreunde unterstützen damit die heute aufgestellten Forderungen der Plattform EduCare, der größten Arbeitsgemeinschaft aus VertreterInnen von Institutionen, Interessengemeinschaften und TrägerInnenorganisationen sowie ExpertInnen aus dem elementaren Bildungsbereich. "Es ist doch nicht nachvollziehbar, warum eine derart wichtige Institution wie der Kindergarten unterschiedlichsten Bestimmungen unterliegt und damit auch die Qualität von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist", so Czernohorszky weiter.

Es gehe um inhaltliche Qualität, aber auch um die Erfüllung der Kriterien zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. "Hier sind die Quoten vor allem im ländlichen Bereich bei weitem nicht erfüllt", ärgert sich Czernohorszky. Um in Österreich gleichmäßige Betreuungsqualität herstellen zu können, brauche es daher bundesweite Qualitätsrichtlinien. "Es stünde der Politik gut an, die jahrelange Forderung der Kinderfreunde und vieler anderer ExpertInnen endlich umzusetzen und damit den Kindern von Neusiedler See bis Bodensee gerechte Chancen zu ermöglichen", so Czernohorszky abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Daniel Bohmann,

Pressereferent der Österreichischen Kinderfreunde

Tel.: 01 / 512 12 98 / 60, 0699 / 19529488, daniel.bohmann @ kinderfreunde.at



Michaela Rous

Mitgliederservice, Redaktion "wir"



Österreichische Kinderfreunde

Rauhensteingasse 5/5

1010 Wien



Tel.: 01 / 512 12 98 - 55 DW

Fax: 01 / 512 12 98 - 62 DW

Mobil: 0664/73571903

www.kinderfreunde.at