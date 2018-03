Eton Institute besteigt den Gipfel des Kilimanjaros für den guten Zweck

Wien (OTS) - Eton Institute, das internationale Sprach- und Weiterbildungsinstitut, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den höchsten Gipfel Afrikas zu erobern, um Aufmerksamkeit und Spenden für die Non-Profit Organisation "Friends of Cancer Patients" zu generieren.

Der Kilimanjaro ist der höchste freistehende Berg der Welt und das Bezwingen des Gipfels gilt als eine der größten Outdoor-Herausforderungen weltweit.

Eton Institute hat sich ein hohes Ziel gesetzt, um im Rahmen seiner CSR-Initiativen und Bemühungen, Non-Profit-Organisationen und andere karitative Einrichtungen zu unterstützen und möchte nun das Bewusstsein und Spenden für die Krebsforschung aufbringen. Die wohltätige Einrichtung hat, seit seiner Gründung im Jahr 1999, mehr als 900 Krebspatienten finanziell sowie auch emotional unterstützt.

Der Aufstieg startet am 17. August 2013 und endet nach neun Tagen am 25. August. Nur 40 Prozent der Menschen, die sich der Herausforderung gestellt haben, den 5895m hohen Berg zu besteigen, haben es auch tatsächlich geschafft, den Gipfel zu erreichen.

Höhenkrankheit und wechselnde Vegetation sind nur zwei der vielen Gründe, welche die Besteigung außerordentlich erschweren.

"Wir fokussieren uns auf die Spendeneinnahmen und hoffen somit, Betroffene zu unterstützen und deren Lebensqualität zu verbessern.

Unser Ziel ist es, möglichst viele Mittel für die medizinische Forschung und die Behandlung von Krebspatienten aufzubringen und das Bewusstsein für diese Charity Organisation zu erhöhen. Wir betrachten es als ein Privileg, uns bei dieser guten Sache beteiligen zu dürfen", kommentierte Dr. Eli Abi Rached, CEO des Eton Institutes.

Wie kann man die Aktion für diesen guten Zweck unterstützen?

Interessierte Personen müssen ihre Spendenzusage noch vor Beginn der Besteigung einreichen

Teilen Sie die Information mit Freunden, Kollegen und Familie, um möglichst viele Menschen zu erreichen

Sobald die Herausforderung erfolgreich absolviert wurde, werden Sie informiert wie und wo Sie ihre Spenden abgeben können

Um einen Beitrag zu leisten, besuchen Sie http://dubai.eton.ac/kilimanjaro.

Für weitere Informationen zur Spendenaktion besuchen Sie www.eton.at oder kontaktieren Sie 0800 989889 oder contact @ eton.at

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse und Firmentrainings an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

Rückfragen & Kontakt:

Ines Danzinger

Marketing Executive

Tiefer Graben 9, Mezzanin

+43 43 1 8907997

ines.danzinger @ eton.at