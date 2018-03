ICE AGE LIVE! - Die mammutige Familienshow - 8. bis 19. Jänner 2014 in der Wiener Stadthalle

Der Vorverkauf hat begonnen!

Wien (OTS) - ICE AGE LIVE! - Von 8. bis 19. Jänner 2014 gibt es in der Wiener Stadthalle cooles Familienprogramm für alle von 5 bis 99. Die Stars der beliebten Kinofilme kommen als lebende Figuren, direkt von der Leinwand auf die Eisfläche der Wiener Stadthalle, zum Greifen nah!

ICE AGE LIVE! - Die Sommeraktion

Eine herrliche Abkühlung schickt die Eiszeitherde rund um Faultier SID, Säbelzahntiger DIEGO und Mammut MANNI bevor sie endlich in die Wiener Stadthalle kommt!

Beim Kauf von 3 ICE AGE LIVE! Karten gibt es 2 Schöller Eis und 1 Scrat-Stofftier dazu. Die Sommeraktion gilt bis 31. August 2013 und so lange der Vorrat reicht. Nur an den Kassen der Wiener Stadthalle!

Die beliebteste Eiszeitherde aller Zeiten live und zum Greifen nah in der Wiener Stadthalle!

Das wird das coolste Erlebnis, seitdem es wieder Mammuts gibt: Die Eiszeit-Helden als lebende Figuren bei ICE AGE LIVE! Durch die erfolgreichen Kino-Blockbuster-Filme wurden sie berühmt und sind zum ersten Mal live in Wien zu sehen. Die brandneue Familienshow ist voller Spaß und Spannung und erzählt mit dem lustigen Ice Age-Humor eine ganz neue Geschichte der vier Helden und ihrer Freunde.

Die Show überrascht mit Dialogwitz in deutscher Sprache und einer einzigartigen Mischung aus Original-Film, spektakulärer Akrobatik, Eiskunstlauf, Flugszenen und Tanz - mit mehr als 40 der weltbesten Artisten, allen Charakteren in Lebensgröße auf einer Bühne aus Eis und fantastischen Szenenbildern. Die Mammuts Manni und Ellie sind 3,60 m hoch und 2,50 m breit, bei einer Länge von 4,20 m.

Der tierisch charmante Superstar Sid freut sich schon auf Wien

Mit ICE AGE LIVE! geht das berühmteste und lustigste Faultier der Welt auf internationale Tournee und freut sich besonders auf seine Auftritte in Wien. "Die ganze Herde wird da sein. Manni, Diego, Scrat und die beiden verrückten Opossum-Brüder Crash & Eddie - alle üben schon ganz, ganz fleißig", bestätigt Sid. Was er macht wenn er gerade nicht am Proben ist? "Wir Faultiere liegen ja gerne irgendwo herum, oder ich spiele mit meinen Freunden oder plantsche in einem Schlammloch. Das macht so schön weiches Fell. Und manchmal besuche ich auch meinen Freund Otto - der ist so lustig und übt auch immer singen mit mir." lispelt Sid in einem Interview.

Sid wurde durch die Ice Age-Blockbuster und seinen erfolgreichen Schritt ins Live-Entertainment weltberühmt. Sein bester Freund und deutscher Synchronsprecher Otto Waalkes verrät: "Sid ist trotzdem auf dem Boden geblieben, er ist immer noch der Alte. Und in Wien wird Sid eine tolle Figur abgeben. Er wird ja sogar singen! Wir werden uns immer ähnlicher!

Figurendesigner Michael Curry

Twentieth Century Fox und Stage Entertainment Touring Productions konnten für ICE AGE LIVE! die Größten der Live-Entertainment-Branche gewinnen. Michael Curry, einer der weltweit führenden Figurendesigner, hat die liebenswerten Helden zum Leben erweckt. Der Schöpfer von Scrat und allen anderen Charakteren zu seiner Arbeit für ICE AGE LIVE!: "Es hat riesigen, ja, Mammut-großen Spaß gemacht, die Filmfiguren zum Leben zu erwecken. Ich habe eine richtige Freundschaft zu ihnen entwickelt, schließlich bin ich jeden Tag mit ihnen zusammen. Scrat und ich sind jetzt beste Freunde geworden. Nur seine Nuss ist ihm wichtiger", schmunzelt Curry.

Jetzt die besten Karten sichern und mit der ganzen Familie und allen Freunden live dabei sein, wenn die ICE AGE LIVE!-Tour - auf ihrem Weg durch weltweit mehr als 30 Länder - österreichweit nur in Wien gastiert.

