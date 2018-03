Ratingagentur Feri vergibt "A" Rating für ThomasLloyd Group

Zürich (ots) - Die Ratingagentur Feri EuroRating Services AG hat die Asset Managementqualität der ThomasLloyd Group im Rahmen eines Asset Manager Ratings mit der Note "A" bewertet und stuft das Unternehmen als "Asset Manager mit sehr guter Qualität und Wettbewerbsvorteil" ein. Gegenstand des Ratings war die Bewertung der Managementqualität der ThomasLloyd Group als Asset Manager von Projekten im Bereich Cleantech und Erneuerbaren Energien. Damit befindet sich ThomasLloyd bereits mit seinem Feri-Erstrating unter den Top-Performern im bewerteten Anlagesegment. Das Rating wurde im Zeitraum von Januar bis Juni 2013 erstellt.

Die höchsten Noten mit "AA" (Ausgezeichnet) erhielt ThomasLloyd im Bereich Prozessorganisation (Flexibilität, Synergien, Partnerschaften und Qualitätskontrolle) und Prozessinhalte (Portfoliomanagement, Investmentprozess, Produkt- und Fondsstruktur, Assetmanagement und Rechnungswesen/Controlling). Hier wurden u.a. die hohe Flexibilität bei Veränderungen, das ausgezeichnete Netzwerk an Partnern und Dienstleistern sowie das sehr ausführliche Research in den Zielmärkten hervorgehoben. Mit "A+" (Sehr gut +) wurden im Bereich Unternehmen, der insgesamt, sowie in den Bereichen Organisation, Geschäftsleitung und Mitarbeiter mit "A" (Sehr gut) abschnitt, die Segmente Vertragspartner (Auswahlkriterien, Synergien, Controlling) und Systeme (MIS, Planung, IT-System und Risikomanagement) geratet.

"Das sehr gute Ratingergebnis reflektiert aus unserer Sicht die langjährige Fokussierung von ThomasLloyd auf den Markt für erneuerbare Energien insbesondere in den Wachstumsmärkten Südostasien und Lateinamerika. Neben der Dextro Group Germany und Kapital markt-intern hat mit Feri bereits das dritte namhafte Analysehaus die im hohen Grad auf die Zielmärkte ausgerichtete Unternehmens- und Organisationsstruktur sowie den für hierfür speziell entwickelten Investmentprozess geprüft und für überzeugend befunden", erklärt T.U. Michael Sieg, Chairman und CEO von ThomasLloyd Group.

Über ThomasLloyd:

ThomasLloyd ist eine führende globale Investmentbanking- und Investmentmanagementgroup, die sich ausschließlich auf den Bereich Erneuerbare Energien und den Cleantechsektor spezialisiert hat. Das Leistungsangebot der Firma beinhaltet Capital Raising, M&A und Corporate Finance für private und börsengelistete Unternehmen, Projektfinanzierung und -management für Projektentwickler und Anlageberatung, Vermögensverwaltung und Fonds für private und institutionelle Investoren. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zürich. Mit 125 Mitarbeitern verwaltet ThomasLloyd an 13 Standorten in Nord-Amerika, Europa und Asien Vermögen von über USD 2,7 Mrd. Weitere Informationen unter: www.thomas-lloyd.de

Über Feri EuroRating Services AG:

Die Feri EuroRating Services AG ist eine der führenden europäischen Ratingagenturen für die Bewertung von Anlagemärkten und Anlageprodukten und eines der führenden europäischen Wirtschaftsforschungs- und Prognoseinstitute. Das Feri Asset Manager Rating beleuchtet das Unternehmen in Hinblick auf Organisation, Investmentprozesse, Produkte, Risikomanagement und Unternehmenskommunikation. Es wird im Auftrag der Gesellschaft durchgeführt. Dabei kommt eine einheitliche und konsistente Bewertung der Managerqualifikation zum Einsatz, die sowohl auf qualitativen als auch quantitativen Kriterien beruht. Weitere Informationen unter:

www.feri.de/de

