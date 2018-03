Terminaviso: PK: ImPulsTanz zu Gast im Weltmuseum Wien

Wien (OTS) - Im Juli und August wird das Weltmuseum zur besonderen Performancestätte für das ImPulsTanz -Festival. Den passenden Rahmen dafür bietet nicht nur die imperiale Säulenhalle sondern auch die aktuelle Ausstellung "Getanzte Schöpfung. Asien zwischen den Welten". Mit historischen Objekten aus der Sammlung aber vor allem mit Einbindung zeitgenössischer Künstler und Choreographen werden in der Schau verschiedene Aspekte des asiatischen Tanzes in interaktiver Herangehensweise vermittelt.

Occupy the Museum und East-West Meetings

Gemeinsam mit ImPulsTanz wurde eine zweiteilige Performance-Reihe mit internationalen Choreographen und Tänzern entwickelt. Zusätzlich finden performative Künstlergespräche mit drei der in der Ausstellung repräsentierten asiatischen Künstler statt.

Am 23. Juli werden Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums Wien Sabine Haag, Weltmuseum Wien Direktor Steven Engelsman und ImPulsTanz Intendant Karl Regensburger gemeinsam die neue Kooperation vorstellen. Michael Stolhofer (ImPulsTanz) gibt als Kurator der dreiteiligen Performancereihe "East-West Meetings" vertiefende Einblicke in die Werke und stellt das in Zusammenarbeit mit Ong Keng Sen entwickelte Format "Occupy the Museum" vor. Mit Jani Kuhnt-Saptodewo ist auch die Kuratorin der aktuellen Ausstellung "Getanzte Schöpfung - Asien zwischen den Welten" vertreten. Von Seiten der KünstlerInnen werfen mit Pichet Klunchun, Padmini Chettur (tbc) und Michikazu Matsune drei ChoreografInnen ein persönliches Licht auf ihre performativen Ost-West Begegnungen während Amanda Pinaa über ihre Auseinandersetzung mit dem wohl bekanntesten ethnologischen Objekt des Weltmuseums Wien berichtet.

PK: ImPulsTanz zu Gast im Weltmuseum Wien



Datum: 23.7.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Weltmuseum Wien, Säulenhalle

Heldenplatz, 1010 Wien



