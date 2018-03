Studenten-Universiade in Russland mit deutscher Timing-Logistik / Conceptum Sport Logistics übernimmt Transport des Zeitnahmeequipments für die FISU Summer Universiade in Kazan

Frankfurt/Kazan (ots) - Zum 27. Mal findet die Universiade der FISU (International University Sports Federation, www.fisu.net) statt. Als Austragungsort wurde die russische Stadt Kazan gewählt - den Transport der empfindlichen Zeitnahme-Ausrüstung übernimmt der deutsche Eventlogistiker Conceptum Sport Logistics (CSL -www.conceptum-sport-logistics.com). Bereits im Juni wurde das gesamte Equipment in einem Konvoi von 8 Sattelzügen nach Kazan transportiert und unter der Überwachung von Conceptum Sport Logistics an die jeweiligen Wettkampfstätten gebracht. Bis zum 17. Juli findet die Universiade der FISU in Kazan statt - aktuell liegt das gastgebende Land Russland auch an der Spitze des Medaillenspiegels.

Mehr als 13.500 Athleten und Delegationsmitglieder aus 170 Ländern und über 1.000 Medienvertreter machen Kazan in dieser Zeit zum Zentrum des Studentensports in der ganzen Welt - und geben ein klares Zeichen für die Einheit der Nationen. Denn seit Gründung der FISU im Jahr 1948 dauerte es noch mehr als zehn Jahre, ehe auch Athleten aus den Ostblockstaaten teilnehmen konnten. Für die Logistik bieten sich dennoch Herausforderungen - die Transporte aus allen Teilen der Welt müssen beispielsweise auch verzollt werden, für Sportgeräte gibt es keine bürokratischen Ausnahmen. Für den kulturellen Projektlogistiker mit deutschem Sitz nahe des Frankfurter Flughafens ist das eine kleine Herausforderung und als weitere Übung für die olympischen Spiele 2014 zu sehen: "Die Vorbereitungen auf Sotschi 2014 laufen seit Anfang des letzten Jahres - die Universiade gibt uns neben den Trainingsevents eine weitere Möglichkeit, die logistischen Abläufe zu perfektionieren", sagt Sebastian Stahl, Geschäftsführer von Conceptum Sport Logistics.

Neben dem Transport nach Kazan ist die nachfolgende Distribution an die 30 verschiedenen Wettkampfstätten eine Frage guter Vorbereitung. Das Team aus Frankfurt begleitet dabei die Transporte persönlich und überwacht die Anlieferung an die Teams vor Ort - nur so können die Athleten pünktlich und sicher die Wettbewerbe beginnen. Vertrauen in die Logistik ist auch bei den studentischen Teams entscheidend, und für Conceptum Sport Logistics Ethos der täglichen Arbeit: "Wer sich auf einen Wettkampf vorbereitet, soll sich um den Transport des Sport- und Teamgeräts keine Gedanken machen müssen", sagt Sebastian Stahl von CSL.

Conceptum Sport Logistics (www.conceptum-sport-logistics.com) ist mit maßgeschneiderten Transportlösungen für Sportgeräte und andere sensible Frachten führender Experte in kultureller Projektlogistik. Das weltweit vertretene Team des Logistik-Unternehmens arbeitet im Auftrag zahlreicher nationaler und internationaler Sportverbände sowie nationaler olympischer Komitees, das breite Erfahrungsspektrum bietet passende Lösungen für den Transport von Sportgeräten wie Rennbobs, Booten und vieles mehr - und darüber hinaus auch die Unterbringung oder den Transport des Teams bis an die Wettkampfstätten. Mit Büros in Deutschland (München, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg) und Sport-Niederlassungen in der Schweiz (Lausanne), Brasilien, Kanada und Weiteren bietet der Speziallogistiker Service nahe am Kunden und den Austragungsstätten. Seefracht, Luftfracht oder der Transport über die Straße: Conceptum Sport Logistics bietet mit Niederlassungen in mehr als 15 Ländern und über 150 Partnern im internationalen Frachtverkehr alles aus einer Hand.

