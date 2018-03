NEOS will Aufwertung der Kindergärten zu Bildungsstätten

Strolz: "Ausbau allein reicht nicht, Qualität muss stimmen"

Wien (OTS) - Bildung beginnt nicht erst in der Schule - schon im Kleinkindalter wird die Basis für den weiteren Lebensweg geschaffen. NEOS fordert eine Qualitätsoffensive für Österreichs Kindertagesstätten. Spitzenkandidat Matthias Strolz: "Die Elementarpädagogik ist der stärkste Hebel, um möglichst allen Kindern gute Bildungschancen zu eröffnen. Hier sind Investitionen ins Bildungswesen am dringendsten nötig und entfalten die größte Wirkung".

Die Plattform EduCare der Kinderbetreuungsberufe fordert ein Bundesrahmengesetz für die Elementarpädagogik, das Qualitätsstandards festlegt. NEOS unterstützt diese Forderung und ruft die Regierung zum Handeln auf: "Die geplante freiwillige Vereinbarung der Bundesländer ist gescheitert, jetzt brauchen wir klare Rahmenbedingungen, auf die sich die Eltern verlassen können", so Strolz.

Diese Regeln müssten sich an den Bedürfnissen der Kinder orientieren und nicht an der Machtpolitik der Länder, betont der Parteigründer. Derzeit werden in neun Landesgesetzen unterschiedliche Qualitätsstandards betreffend Gruppengröße, Ausstattung und Personal definiert. Für KindergartenassistentInnen ist in manchen Bundesländern gar keine Ausbildung vorgeschrieben, für Tagesmütter variieren die Ausbildungserfordernisse von 60 bis 400 Stunden.

Die Zielsetzung ist auch für Angelika Mlinar, LIF Vorsitzende und NEOS Spitzenkandidatin, klar: "Die Betreuung und Bildung unserer Kinder muss uns hohe Qualitätsstandards wert sein, egal in welchem Bundesland. Wir wollen ein Bundesrahmengesetz, das sich an den Besten orientiert und nicht am kleinsten gemeinsamen Nenner".

NEOS fordert einen Qualitätssprung mit einem besseren Betreuungsverhältnis für die Kinder und mehr Ganztagsangeboten. Dafür sind bedeutend mehr Personal sowie die Aufwertung von Ausbildung und Bezahlung der Kinderbetreuungsberufe notwendig.

