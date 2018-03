Kunst VHS: Wettbewerb "Kunst für Alle!" sucht KünstlerInnen, die ihre Werke ausstellen möchten

Preisgeld und Einzelausstellungen warten auf GewinnerInnen

Wien (OTS) - Die Kunst VHS (KVH) ruft anlässlich des 50. Geburtstages des Standortes Künstlerinnen und Künstler auf, ihre Werke in der Volkshochschule auszustellen. Alle eingereichten Gemälde, Zeichnungen, Druckgrafiken, Fotografien und Bildhauerarbeiten werden zu einer Präsentation zusammengestellt, die am 23. September 2013 um 18:30 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt werden. "Mit dieser Aktion geben wir Profi- und HobbykünstlerInnen Raum, ihre Werke zu präsentieren und verfolgen dabei unser Ziel: "Kunst braucht Öffentlichkeit", so die Direktorin der Kunst VHS Monika Reif.

Ablauf

Interessierte können ihre Werke in der Zeit von 9. bis 19. September 2013, zwischen 9 und 19 Uhr, in der Kunst VHS (9., Lazarettgasse 27) vorbeibringen. Je eher ein Kunstwerk in diesem Zeitraum abgegeben wird, desto größer ist die Chance auf einen Platz. Gehängt wird, bis alle Raumressourcen ausgeschöpft sind. Skulpturen und Plastiken werden im ganzen Haus aufgestellt und sind bis 10. Oktober zu besichtigen. Unter allen Teilnehmenden vergibt die Kunst VHS am 23. September noch zwei Preise: einen Publikums- und einen Jurypreis. Über den Publikumspreis, der mit Euro 500 dotiert ist, entscheiden die BesucherInnen bis zum 23. September in einer Abstimmung vor Ort. Eine Fachjury vergibt zusätzlich einen Preis an drei weitere KünstlerInnen, die jeweils Einzelausstellungen in der VHS erhalten.

