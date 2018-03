TV 2.0 Summit 2013: Volker Herres, Programmdirektor ARD, mit Keynote-Referat - internationale Top-Speaker bestätigt

Zürich (ots) - Zur dritten Austragung des TV 2.0 Summit treffen sich wiederum Opinion Leader und Experten der nationalen und internationalen Medien- und Werbe-Branche in Zürich um über die Zukunft des Mediums TV zu debattieren. Einer der Höhepunkte sind die Referate von Volker Herres, Programmdirektor ARD, und Daniel Heaf, Chief Digital Officer von BBC Worldwide.

Am 28. November 2013 findet in Zürich die dritte Austragung des TV 2.0 Summit statt. Nach zwei restlos ausverkauften Veranstaltungen in den Jahren 2011 und 2012 findet der Branchenanlass dieses Jahr neu im grösseren Kaufleuten-Klubsaal statt. Wiederum treffen sich ausgewiesene Opinion Leader und Experten der nationalen und internationalen Medien- und Werbe-Branche in Zürich, um über Businessmodelle, Strategien und Vermarktungskonzepte im TV-Geschäft der Zukunft zu diskutieren. Thema der diesjährigen Ausgabe ist "Bleibt alles anders?!".

Lanciert wird die diesjährige Debatte zur Zukunft des Mediums Fernsehen von Volker Herres. Der Journalist und Moderator des "ARD-Presseclub" ist seit 2008 Programmdirektor des ARD-Gemeinschaftsprogramms "Das Erste". Weitere hochkarätige Referentinnen und Referenten u.a. von BBC Worldwide, Endemol, European Broadcasting Union (EBU), Frankfurter Allgemeine Zeitung oder YouTube sind bestätigt. Moderiert wird der Anlass von Andrea Vetsch, Schweizer Radio und Fernsehen.

"Für die dritte Ausgabe des TV 2.0 Summit konnten wir wiederum hochkarätige Referenten nach Zürich einladen", sagt Marco Demont, Initiant des TV 2.0 Summit und ergänzt, "dadurch erhält der Branchenanlass auch über die Grenzen hinaus Beachtung."

Weitere Informationen zum Programm sowie die Anmeldung sind auf www.tv2summit.ch zu finden. Die Ticketzahl ist beschränkt.

