Heilen mit Hypnose?!

Baierbrunn (OTS) - Mit dem Pendel in den Trancezustand. Für viele Menschen gehört Hypnose in die Ecke von Esoterik, Hokuspokus oder gar Zauberei. Außerdem gibt es Vorbehalte, wenn man sich vorstellt, dass ein Fremder in das Unterbewusstsein, in die Seele vordringt. Dem gegenüber stehen viele Patienten, die auf Hypnose schwören und von einer wirkungsvollen, heilsamen Methode sprechen. Was ist dran? hat sich das Apothekenmagazin "Baby und Familie" gefragt, und Chefredakteurin Stefanie Becker erklärt uns, ob man mit Hypnose tatsächlich heilen kann:

Inzwischen belegen Studien, dass Hypnose ein wirksames Mittel sein kann, um bestimmte körperliche und auch seelische Probleme in den Griff zu bekommen, also zum Beispiel Schlaf- und Essstörungen, Migräne oder Rauchentwöhnung. Voraussetzung für eine Therapie ist eine vertrauensvolle Beziehung zum Therapeuten, um eben die festgelegten Ziele zu erreichen.

Erstaunlich, dass man mit Trancezuständen so gute Erfolge erzielen kann. Wie funktioniert denn Hypnose?

Bei der Hypnose tritt ein tiefer Entspannungseffekt ein, der das Ichbewusstsein verändert und kritische Bewertungen herunterdimmt. Also das heißt: ist der Patient in diesem Trancezustand, kann der Therapeut besser mit dem Unterbewusstsein arbeiten und Impulse geben für neue Verhaltensweisen und Strategien, zum Beispiel um besser einschlafen zu können.

Extrem wichtig ist das Vertrauensverhältnis und die Sorge ist groß, dass man an jemanden gerät, der einen schaden kann. Also, wie erkennt man einen seriösen Hypnose-Therapeuten?

Sie oder er sollte über ein Zertifikat und eine fundierte psychologische Ausbildung verfügen. Adressen findet man auf den Internetseiten der Deutschen Gesellschaft für Hypnose oder der Milton Erickson Gesellschaft für Hypnose. Die Krankenkassen zahlen die Kosten übrigens nicht, die bis zu 120 Euro pro Sitzung betragen können.

Auch die Entbindung soll durch Hypnose erleichtert werden, haben Studien ergeben. Mehrere Sitzungen vor der Geburt nehmen die Ängste und können so den Einsatz von Medikamenten verringern, schreibt "Baby und Familie".

