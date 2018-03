Neuer Flash Sale bei Lenasoutlet.com gestartet

Mit 16.07.2013 starten wir unseren Flash Sale unter dem Motto: Life is a joke - mit den Designer T-shirt's von Eleven Paris.

Wien (OTS) - Flash - Sale, nie gehört - was ist das? Das Sortiment und das Angebot wechselt ständig und die Angebote reichen in einer Woche von Sonnenbrillen über Schulrucksäcke bis hin zu Damenschuhen. Unser Webshop erhält so, alle 10-14 Tage ein neues Gesicht und natürlich neue Markenprodukte.

Was unseren Shop besonders macht?

Lediglich eine Produktgruppe wird 10-14 Tage angeboten, danach kommt wieder eine neue Produktgruppe zum Outletpreis. Unser Sortiment aktualisiert sich in kurzen Zeitabständen und bietet immer nur eine Produktgruppe zu sensationellen Preisen. Nichts gesucht - trotzdem was gefunden! Egal ob Mode, Technik, Schuhe oder Freizeit - bei uns erhalten Sie Top Markenartikel zu Top Preisen.

Beim Shop haben wir auf einfaches Design gesetzt, da unsere Produkte im Vordergrund stehen. Jung, organisiert, schlagkräftig, kreativ und doch organisiert macht eine produktive Einheit für unseren Kunden.

Neben dem Flash - Sales sorgen wir sicher in Zukunft mit zahlreichen Verkauf - Events für Freude und Shoppinglaune auf www.lenasoutlet.com

Rückfragen & Kontakt:

lenasoutlet.com

Inh.: Elena Rachensperger, Tel.: +43(0)1 27 63 407

Wallensteinstr. 23/1/15, 1200 Wien

sale @ lenasoutlet.com, http://www.lenasoutlet.com