Keine Angst vor dem leeren Blatt / Kreatives Schreibseminar für PR und Marketing im August in Hamburg

Hamburg (ots) - Wer seine PR-Texte und Presseinformationen kreativ aufwerten möchte, erhält von Joachim Barmwoldt im Media Workshop "Kreatives Texten" professionelle Methoden und Kreativitätstechniken an die Hand. Das zweitägige Texterseminar findet am 29. und 30. August in Hamburg statt.

"Ein guter Text darf nicht nur informieren. Er muss überzeugen, unterhalten und authentisch sein. Auf das Wesentliche reduziert soll er beim Leser Spannung erzeugen und im Gedächtnis bleiben", sagt Barmwoldt. Als freiberuflicher Journalist und langjähriger Trainer ist er Experte für kreatives Schreiben.

Barmwoldt vermittelt im Seminar, wie man aus trockenen Informationen persönliche und bildhafte Texte macht. In praktischen Schreibübungen trainiert er mit den Teilnehmern, wie sie kreative Elemente richtig einsetzen. Sie üben sich an unterschiedlichsten Textformen, wie Porträt, Interview oder Reportage.

Über den Referenten:

Joachim Barmwoldt besuchte die Journalistenschule Axel Springer in Hamburg und arbeitete als Reporter bei BILD-Berlin sowie als stellvertretender Ressortleiter der Reiseredaktion bei der WELT und dem Berliner Kurier. Seit 2000 hat er sein eigenes Redaktionsbüro. Der freiberufliche Journalist besitzt langjährige Erfahrung als Trainer für Pressearbeit und kreatives Schreiben. Seine Berichte und Reportagen erscheinen in Tageszeitungen und Fachblättern.

Zum Fortbildungsangebot der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 12.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

