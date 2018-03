Von der Serengeti an's Meer: Nach erfolgreichem Start kommt die zweite Ausgabe von TIERWELT live mit Schwerpunkt Nord- und Ostsee in den Handel

Hamburg (ots) - 25.000 verkaufte Exemplare der Erstausgabe / Ausgabe 2 ab 19. Juli im Handel / 30-seitiges Special zu Nord- und Ostsee mit großem Serviceteil

Am Freitag, 19. Juli 2013, erscheint die zweite Ausgabe von TIERWELT live mit einem großen Sommer-Special zu Nord- und Ostsee. Neben Berichten, Interviews, News und Hintergründen zur unbekannten Unterwasserwelt liefert TIERWELT live im Dossier einen Fakten-Check zum "Duell" der beiden Meere, die unterschiedlicher kaum sein können. Ein umfangreicher Service- und Reiseteil ergänzt den 30-seitigen Schwerpunkt, u. a. mit 18 Top Spots an Nord- und Ostsee, an denen man besonders gut Tiere beobachten kann. Passend dazu lobt TIERWELT live einen großen Fotowettbewerb mit attraktiven Preisen aus. Alle Infos unter www.tierweltlive.de/fotowettbewerb.

"Das positive Feedback aus unserer Leserbefragung hat uns bestätigt, dass wir auf den richtigen Themenmix setzen. Der Zugang zu exklusivem Bild- und Filmmaterial aus unserer NDR-Serie "Expeditionen ins Tierreich" ergänzt unser Printmagazin perfekt und kommt besonders gut bei den Lesern an", sagt TIERWELT live Herausgeber Jörn Röver.

Die Erstausgabe wird laut aktueller Hochrechnungen bereits einen Gesamtverkauf von 25.000 Exemplaren erzielen. "Wir freuen uns, dass wir schon mit unserem ersten Heft viele Natur- und Tierbegeisterte überzeugen konnten. Bei der zweiten Ausgabe setzen wir zudem auf Radio-Spots im reichweitenstarken Sender NDR 2, sowie zahlreiche Kooperationen mit Partnern wie Wildparks und Zoos, die TIERWELT live direkt an unsere Zielgruppe bringen", so INSPIRING NETWORK Geschäftsführerin Dr. Katarzyna Mol-Wolf.

TIERWELT live kostet 4,50 Euro und wird mit umfangreichen PoS-Maßnahmen und Radio-Spots insbesondere in den Küstenregionen beworben. Die Verknüpfung über QR- Codes im Magazin zu Filmmaterial von "Expeditionen ins Tierreich" wird in der zweiten Ausgabe noch weiter ausgebaut. TIERWELT live gibt es auch als E-Magazin zum Preis von 3,59 EUR im App-Store und bei Google Play.

Ausgabe 3/13 erscheint am 18. Oktober. Anzeigenschluss ist der 20. September.

