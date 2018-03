"Fit im Kopf mit Rechenweltmeister Dr. Dr. Mittring"

Gedächtnistraining für jeden Tag von Kaffeekochen bis Schäfchenzählen

Frankfurt am Main (OTS) - Anmoderationsvorschlag:

Die Deutschen sind echte Mathe-Muffel! Das zeigt eine aktuelle Studie der Stiftung Rechnen. So können viele noch nicht einmal nachrechnen, ob der Kassenbon stimmt oder wie viel sie sparen, wenn es auf ein Schnäppchen-Angebot 30 Prozent Rabatt gibt. Einer, der damit keine Probleme hat, ist der Rechenweltmeister Gert Mittring. Und der hat in seinem neuen Buch ein paar gute Tipps für alle, denen das Kopfrechnen schwerfällt. Mehr dazu von Jessica Martin.

Musik "Zwei mal drei macht vier, widdewiddewitt und drei macht neune - ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt."

Sprecherin: Klarer Fall: Pippi Langstrumpf hat andere Stärken als Kopfrechnen. Damit ist sie aber nicht alleine, sagt der neunfache Rechenweltmeister Gert Mittring.

O-Ton 1 (Dr. Dr. Gert Mittring, 0:18 Min.): "Vielleicht liegt es daran, dass Kopfrechnen nicht so attraktiv vermittelt wird. Also, erstmal ist es wichtig, dass man Freude und Spaß an den Dingen hat und dazu gehört auch, dass man auch Entdeckungen von sich aus machen kann. Also dass man sich nicht auf irgendeine Methode festlegen muss, sondern dass man selbst kreativ darüber nachdenken kann, auf welchem Wege man geschickt zum Ergebnis kommt."

Sprecherin: Genau das kann man im Alltag übrigens ganz einfach trainieren. Zum Beispiel öfter mal zwei zweistellige Zahlen im Kopf multiplizieren beim Spazierengehen oder im Supermarkt ausrechnen, ob das große Marmeladenglas wirklich günstiger ist als das kleine.

O-Ton 2 (Dr. Dr. Gert Mittring, 0:07 Min.): "Wenn Sie so was im Kopf ausrechnen können, ist das nicht schlecht. Manchmal ist es so, dass man einiges sparen kann, weil tatsächlich der geforderte Preis höher ist als der richtige Preis."

Sprecherin: Wer so etwas täglich übt, wird ganz schnell fit im Kopf. Und da reichen schon...

O-Ton 3 (Dr. Dr. Gert Mittring, 0:10 Min.): "...fünf bis zehn Minuten - das vielleicht zwei, drei Mal, wenn's Spaß macht. Also keine dauerhaften Übungssitzungen, die 30 Minuten, eine Stunde oder länger dauern. Das bringt gar nichts, sondern immer kurze Sequenzen am besten. Das reicht vollkommen aus."

Sprecherin: Und Sie werden es kaum glauben: Richtig Spaß macht's auch!

Abmoderationsvorschlag:

"Fit im Kopf mit Rechenweltmeister Dr. Dr. Mittring" ist beim S. Fischer Verlag erschienen und ab sofort (25. Juli 2013) im Handel erhältlich.

ACHTUNG REDAKTIONEN:

Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio @ newsaktuell.de.

Rückfragen & Kontakt:

S. Fischer Verlage

Mirjam Zuchtriegel

Fon: 069/ 6062 452

Mail: mirjam.zuchtriegel @ fischerverlage.de