Partnerbörse Gleichklang.de lädt in Hannover zum veganen Essen ein

Am 23.07.2013 eröffnet die alternative Internet-Dating-Plattform www.Gleichklang.de in Hannover in der Marienstr. 38 ihr erstes bio-zertifiziertes veganes Cafe und Bistro. Unter der Bezeichnung Cafe Gleichklang.de (www.cafe-gleichklang.de) bietet diese im bunten Gartenstil eingerichtete und zu 100% auf Pflanzenkost ausgerichtete vegane Gastronomie weitaus mehr als der Name sagt. Neben Frühstück, Kuchen und Torten wird zum Mittagessen Thai gekocht. Bei Berücksichtigung der selbstgestellten Anforderungen "vegan", "bio" und "möglichst regional", legen die aus Thailand stammende Köchin und der ebenfalls aus Thailand stammende Koch Wert auf ein stimmiges Verhältnis von Originalität und Kreativität. So werden alle Currypasten selber hergestellt in einer Version mit und in einer anderen Version komplett ohne Chili.

Bei Cafe Gleichklang.de handelt es sich um ein kleines Cafe und Restaurant, welches im Gastraum über 21 Sitzplätze an sieben Tischen und bei schönem Wetter über drei kleine Außentische verfügt.

Seksan Ammawat, Geschäftsführer von Gleichklang, freut sich sehr über das neue Cafe und Restaurant. Wegen seiner 100% veganen und bio-zertifizierten Ausrichtung ist Cafe Gleichklang.de nach Ansicht von Seksan Ammawat eine ideale Ergänzung zum Online-Angebot von Gleichklang. Denn Gleichklang setzt sich als Unternehmen bereits seit Langem aus Gründen des Tierschutzes und aus ökologischen Gründen für die Ausbreitung der veganen Lebensweise ein. Entsprechend sind unter den Mitgliedern des Dating-Angebotes von Gleichklang auch besonders viele vegetarisch oder vegan lebende Personen.

"Mit Cafe Gleichklang.de möchten wir unter Beweis stellen, dass wir als Menschen auf nichts verzichten müssen, aber ein reineres Gewissen und eine bessere Gesundheit gewinnen, wenn wir aufhören, Tiere zu essen", verspricht Seksan Ammawat. "Außerdem hoffen wir natürlich, dass sich das ein oder andere Paar künftig nicht nur über unsere Partnerbörse, sondern auch in unserem Cafe kennen lernen wird". Sollte das Konzept erfolgreich sein, ist eine Ausdehnung auf weitere Städte mittelfristig bereits geplant, verrät Seksan Ammawat.

Rückfragen & Kontakt:

Gleichklang Limited

Pressesprecher: Dr. Guido F: Gebauer

Rambergstr. 41

30161 Hannover

Tel.: 0511 9826853

Email: gebauer @ gleichklang.de