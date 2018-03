ÖAMTC: Erste große Reisewelle aus Deutschland

Festspielzeit in Salzburg und Bregenz

Wien (OTS) - "Die erste große Reisewelle aus Deutschland ist im Anrollen", wirft Gilles Dittrich von der ÖAMTC-Mobilitätsinformation einen Ausblick auf das kommende Wochenende. Grund ist der Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands. Tipps und Hinweise zum Beginn der Festspiele in Salzburg und Bregenz, sowie die Ennstal Classic vervollständigen den Ausblick.

Reisewelle aus Deutschland

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands werden derzeit die Koffer gepackt. Am Samstag wird dann die Reisewelle in Richtung Österreich rollen. Verzögerungen im Reiseverkehr sind vor allem auf der Brenner Autobahn (A13), der Fernpass Straße (B179) und vor dem Karawanken Tunnel im Zuge der A11 zu erwarten. "Österreichische Urlauber sollten in Richtung Adria früh genug aufbrechen, um dem Urlauberstrom aus Deutschland zu entgehen", so ÖAMTC-Verkehrsexperte Gilles Dittrich. "Die Nordrhein-Westfalen haben doch eine längere Anreisezeit." Als Staupunkte im südlichen Ausland werden sich einmal mehr die Mautstelle Sterzing auf der Brenner-Route in Italien und der Großraum Zagreb in Kroatien erweisen.

ÖAMTC-Hinweis: Staumanagement in Salzburg

Mit Beginn der Salzburger Sommerfestspiele weist die ÖAMTC-Mobilitätsinformation auf die Staumanagementverordnung der Stadt Salzburg hin. Diese ermöglicht, an Schlechtwettertagen den Besucherverkehr in der Münchner Bundesstraße zum P&R Messe und in der Innsbrucker Bundesstraße zum P&R Flughafen abzuleiten. Die Regelung ist derzeit schon in Kraft und bis 31. August gültig.

Der Club empfiehlt Salzburg-Besuchern, die öffentlichen Verkehrsmittel aus den Umlandgemeinden zu nutzen oder direkt die Auffangparkplätze P&R Messe, P&R Airport oder P&R Süd anzufahren. Dort sind Kombitickets für Parken und den Shuttlebus für max. 5 Personen um 12 Euro erhältlich.

Ennstal Classic

Vom 18. - 20.Juli werden auf den Straßen im Ennstal mehr als 200 Historische Fahrzeuge zu sehen sein. Da im Zuge der Ennstal Classic für die Teilnehmer die Straßenverkehrsordnung gilt, rechnet der Club auf der Strecke im Großraum Gröbming - Sölkpaß - Triebener Tauern -Schladming - Lunz am See - Steyr - Spital am Pyhrn nur mit leichten Verkehrsbehinderungen. Von Sperren betroffen sind lediglich am Donnerstag ,18. Juli, die Stoderzinken-Alpenstraße, von 07:00 bis 17:00 Uhr, und am Freitag, 19.Juli, die Dachstein Straße, von 14:30 bis 19:00 Uhr.

Anreise zu den Bregenzer Festspielen

"Erfahrungsgemäß wird es auf den Zufahrten zur Seebühne bereits rund zwei Stunden vor Beginn der Vorstellungen zu Staus und längeren Wartezeiten für Autofahrer kommen", weiß Jürgen Wagner vom ÖAMTC Vorarlberg. Die Hauptzubringer zum Festspielgelände, Rheintal Autobahn (A14) Bereich Pfänder und City Tunnel in Bregenz, die Vorarlberger Straße (L190) von Lochau nach Bregenz, sowie die Schweizer Straße (L202) von Hard nach Bregenz werden am meisten belastet sein. Parkplätze stehen zwar in ausreichender Zahl zur Verfügung, der Club empfiehlt trotzdem öffentlich anzureisen.

Freigabe der Linzer Westbrücke zum Pflasterspektakel

Das Linzer Pflasterspektakel wird vom 18. - 20. Juli zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt führen. Davon betroffen sind vor allem die verschiedenen Auftrittszonen - Altstadt, Promenade/Herrenstraße/ Spittelwiese, Pfarrplatz, Hauptplatz und Landstraße. Gerade rechtzeitig für das Wochenende wird die Verkehrsfreigabe der Linzer Westbrücke am Samstag, 20. Juli, erfolgen. Ab 08:00 Uhr ist die Brücke wieder in beiden Richtungen ohne Behinderungen befahrbar.

Aktuelle Verkehrsinformationen unter: www.oeamtc.at/maps

ÖAMTC-Apps unter: www.oeamtc.at/apps

